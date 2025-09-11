Ya hay mayoría en la corte de Brasil para condenar a Bolsonaro por el golpe de Estado

La corte suprema de Brasil se prepara para condenar al ex presidente Jair Bolsonaro por su rol protagónico en el armado del golpe de Estado fallido contra el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en 2022. El anuncio será recién mañana viernes, pero este jueves ya se alcanzó la mayoría de tres de los cincos jueces de la Sala Primera del Tribunal Supremo para condenarlo. Aún queda la definición del último, Cristiano Zanin, pero la posición de los magistrados Alexandre de Moraes, Flávio Dino y Cármen Lúcia es suficiente para conseguir una sentencia de culpabilidad.

Recién mañana viernes, cuando todos los votos de los jueces hayan sido presentados, los cinco se reunirán a debatir la pena, que podría alcanzar hasta 43 años de prisión.

Noticia en desarrollo