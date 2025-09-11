EN VIVO
Ya hay mayoría en la corte de Brasil para condenar a Bolsonaro por el golpe de Estado

Con tres votos a favor y uno en contra de una condena, aún queda la definición de un juez de la Primera Sala del Tribunal Supremo de Brasil. Pero la mayoría para conseguir una sentencia ya está. Una vez que todos los magistrados se expidan este jueves, se reunirán mañana viernes para decidir la pena y la anunciarán. 

11 de septiembre, 2025 | 16.39

La corte suprema de Brasil se prepara para condenar al ex presidente Jair Bolsonaro por su rol protagónico en el armado del golpe de Estado fallido contra el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en 2022. El anuncio será recién mañana viernes, pero este jueves ya se alcanzó la mayoría de tres de los cincos jueces de la Sala Primera del Tribunal Supremo para condenarlo. Aún queda la definición del último, Cristiano Zanin, pero la posición de los magistrados Alexandre de Moraes, Flávio Dino y Cármen Lúcia es suficiente para conseguir una sentencia de culpabilidad. 

Recién mañana viernes, cuando todos los votos de los jueces hayan sido presentados, los cinco se reunirán a debatir la pena, que podría alcanzar hasta 43 años de prisión

Noticia en desarrollo

 

