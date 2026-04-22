Nueva pelea entre Trump y Lula: expulsaron de EE.UU. al agregado de seguridad de Brasil

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva apuntó contra su par estadounidense Donald Trump y lo criticó por la decisión de expulsar de Estados Unidos a su agregado de seguridad Marcelo Ivo de Carvalho, quien participó de la captura de Alexandre Ramagem, el ex titular de Inteligencia de Brasil radicado en Miami juzgado por haber participado en el intento de golpe de Estado de Jair Bolsonaro en 2023. Aseguró que apelarán al principio de reciprocidad con los norteamericanos "si llegase a haber un abuso de autoridad contra algún brasileño".

Ramagem fue el director de la Agencia Brasileña de Inteligencia durante el gobierno de Bolsonaro entre 2019 y 2022. Señalado como parte del intento del golpe de Estado que Bolsonaro intentó llevar adelante para perpetuarse en el poder, Ramagem se dio a la fuga tras haber sido condenado a 16 años de prisión en esa causa. En septiembre pasado, mientras terminaba el juicio por el intento de golpe en Brasil, escapó de manera clandestina desde el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, entró en Guyana por vía terrestre y finalmente se marchó a Estados Unidos, según reveló la investigación. Estuvo prófugo durante varios meses hasta que se lo logró ubicar en Miami, lugar donde fue detenido el 13 de abril de este año en una operación de captura orquestada por el funcionario brasileño y el ICE.

El agregado de seguridad brasileño en Estados Unidos De Carvalho fue el encargado de la operación, quien fue finalmente expulsado este martes bajo la acusación de la administración Trump de "aprovecharse" del sistema de inmigración norteamericano (ICE) "para tanto eludir solicitudes formales de extradición como extender cacerías de brujas políticas al territorio de los Estados Unidos", según reza un comunicado de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Washington. "Hoy hemos solicitado que el funcionario brasileño relevante abandone nuestra nación por intentar hacer eso", concluyó el mensaje.

En lo concreto, De Carvalho aparecía como el coordinador de las relaciones entre la representación brasileña en suelo estadounidense con ICE, la policía migratoria estadounidense.

La respuesta de Lula ante la expulsión de Carvalho

"Si hubo un abuso estadounidense con respecto a nuestro policía, nosotros vamos a hacer reciprocidad con los suyos en Brasil", advirtió el presidente Lula da Silva en una rueda de prensa con periodistas desde Brasilia este mismo martes. "Nosotros queremos que las cosas sucedan de la forma más correcta posible, pero no podemos aceptar esa injerencia y abuso de autoridad que algunos personajes estadounidenses quieren tener con respecto a Brasil", agregó el mandatario brasileño.