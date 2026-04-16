Lula critica las amenazas de Trump y dice que los líderes deben ganarse el respeto

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participa en una reunión ministerial en el Palacio del Planalto en Brasilia, Brasil

El ​presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó una dura crítica al presidente de Estados Unidos, Donald ‌Trump, en una entrevista con ‌el diario español El País publicada el jueves, en la que afirmó que los líderes mundiales deberían buscar el respeto en lugar de gobernar mediante el miedo.

"Trump no tiene derecho a levantarse por la mañana y amenazar a un país", dijo Lula a El País, refiriéndose a la amenaza pública ​del presidente, el 7 ⁠de abril, de aniquilar la civilización iraní como parte ‌de la guerra de Estados Unidos e Israel ⁠contra Irán.

"No fue elegido para eso ⁠y su Constitución no se lo permite".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Lula, que se reunirá el viernes en Barcelona con otro crítico de izquierdas de Trump, el ⁠presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó el enfoque ​del presidente estadounidense en materia de política ‌exterior como "un juego muy equivocado" ‌impulsado por la suposición de que el poder militar y ⁠económico de Washington le permite dictar las reglas.

"Nadie tiene derecho a dar miedo", añadió Lula. "Es fundamental que los poderosos tengan más responsabilidad en mantener la paz".

El presidente brasileño se describió ​a sí ‌mismo como un líder que prefiere el respeto al miedo.

También pidió elecciones libres en Venezuela sin injerencias de Washington, tras una redada sorpresa el 3 de enero por parte de las fuerzas especiales estadounidenses en ⁠la que capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas.

"Lo que no puede ser es que Estados Unidos crea que puede administrar Venezuela. Eso no es normal, no tiene cabida en la democracia", afirmó Lula.

Lula se ha enfrentado con frecuencia a Trump durante la última década. Su principal rival en las últimas elecciones, el expresidente ‌de extrema derecha Jair Bolsonaro, que actualmente cumple una condena de 27 años por conspirar para dar un golpe de Estado y mantenerse en el poder, era un aliado cercano y partidario de Trump.

Lula, de 80 años, también aludió a su avanzada edad ‌y a la de Trump al recordar cómo había pedido moderación cuando Trump, de 79 años, impuso fuertes aranceles a Brasil y sancionó ‌a los jueces ⁠que llevaban el caso de Bolsonaro. Las sanciones se retiraron posteriormente y los aranceles se redujeron.

"Dos ​países gobernados por dos señores de 80 años deberían conversar con mucha madurez", dijo Lula.

Con información de Reuters