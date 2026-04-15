"Respondieron con puertas cerradas y la espalda al pueblo": Quintela acompañó el reclamo de intendentes contra Nación

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, participó este martes de un encuentro con más de un centenar de dirigentes, legisladores e intendentes de la Federación Argentina de Municipios (FAM), quienes reclamaron ante el Ministerio de Economía de la Nación la reactivación de obras paralizadas y la transferencia de fondos adeudados.

La reunión se realizó en la sede de la FAM, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof, en una jornada que reunió a representantes de distintas jurisdicciones del país. Al respecto, en su cuenta de X (ex Twitter), el mandatario riojano aseguró: "140 intendentes e intendentas de distintos puntos del país realizaron un pedido formal al Gobierno nacional para que se liberen los fondos que les corresponden a los municipios y que, desde hace tiempo, no están siendo transferidos".

"La respuesta fue la de siempre: puertas cerradas y la espalda al pueblo", lamentó en sus redes sociales el gobernador y remarcó que "junto al gobernador Kicillof, hubo una reunión con ellos para escuchar de primera mano la situación que atraviesan las distintas regiones de la Argentina. Como dirigentes, está la responsabilidad de construir una propuesta capaz de poner al país de pie, reactivar las economías regionales y garantizar el bienestar de todos y todas".

"Se está trabajando para que el peronismo lidere un frente amplio que reúna a quienes defienden la Argentina y se oponen a la entrega del futuro", concluyó Quintela. Cabe recordar, que la provincia mantiene un fuerte reclamo contra el Gobierno nacional por una deuda que, según estimaciones oficiales, supera el billón 456 mil millones de pesos.

Un reclamo con respaldo de 18 provincias

Del encuentro participaron intendentes y dirigentes de 18 provincias, entre ellas Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, lo que reflejó una amplia representación federal.

En ese marco, se presentó un petitorio ante el Ministerio de Economía en el que se reclamó la reactivación de la obra pública mediante recursos provenientes del impuesto a los combustibles, además de retrotraer el precio de los combustibles al 1° de marzo.

Asimismo, los dirigentes exigieron frenar el recorte de fondos nacionales y dejaron planteado un reclamo conjunto frente a la paralización de obras y la disminución de recursos, en un contexto que tensiona la capacidad de respuesta de provincias y municipios.