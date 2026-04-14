Quintela y Kicillof protagonizaron un encuentro federal con intendentes para exigir fondos a Nación

Junto a más de un centenar de intendentes, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, participó de una reunión clave con el mandatario Axel Kicillof. Ahí elaboraron reclamos frente al ajuste del Gobierno nacional por la paralización de la obra pública y la caída de transferencias desde Nación. El encuentro puso en agenda la necesidad urgente de reactivar proyectos de infraestructura y fortalecer el financiamiento de provincias y municipios.

Durante la reunión, los jefes comunales coincidieron en señalar que la interrupción de obras financiadas por Nación impacta directamente en las economías locales, lo que afecta tanto la generación de empleo como el desarrollo de infraestructura básica. En ese marco, Quintela expresó su preocupación por las consecuencias que estas decisiones tienen en las provincias, especialmente en aquellas donde la inversión estatal resulta clave para sostener la actividad económica.

El mandatario advirtió sobre las dificultades que enfrentan los gobiernos provinciales y municipales para responder a las demandas sociales sin el acompañamiento del Estado nacional, y remarcó la importancia de garantizar la continuidad de los proyectos en ejecución.

Un frente federal en construcción

La participación de Quintela se inscribe en una estrategia más amplia orientada a consolidar una agenda común entre gobernadores e intendentes de distintas jurisdicciones. El encuentro reflejó la convergencia de dirigentes de diversos espacios políticos que coincidieron en la necesidad de impulsar la obra pública como herramienta para dinamizar las economías regionales y sostener el empleo.

En ese sentido, Axel Kicillof también promueve espacios de articulación federal para visibilizar el impacto del ajuste en el interior del país. Para la provincia de La Rioja, el escenario presenta desafíos concretos.

La paralización de obras y la reducción de recursos nacionales condicionan el avance de proyectos estratégicos y obligan a la administración provincial a redoblar esfuerzos para sostener la actividad. En este contexto, Ricardo Quintela planteó la necesidad de avanzar hacia un esquema más equitativo en la distribución de fondos, que permita garantizar el desarrollo de las provincias y reducir las asimetrías territoriales.

Federalismo y disputa por los recursos

El encuentro evidenció una tensión latente entre los distintos niveles del Estado respecto a la distribución de recursos y la implementación de políticas públicas. En este contexto de disputa financiera, Ricardo Quintela emerge como un referente del interior para liderar el reclamo por un nuevo federalismo fiscal, una demanda que comienza a consolidarse con fuerza en la agenda política nacional.

Por otro lado, la reunión con los jefes comunales permitió dimensionar la crisis y, simultáneamente, sentar las bases de un frente político renovado. Este espacio busca intervenir activamente en el debate sobre el papel que debe desempeñar el Estado nacional y provincial en el fomento de las economías regionales y el desarrollo productivo local.