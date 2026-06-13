Brasil y la UE firmaron un acuerdo sobre seguridad digital para proteger a los menores de edad en internet

Brasil y la Unión Europea (UE) firmaron un acuerdo de cooperación en inteligencia artificial, intercambio de datos e infraestructura tecnológica, que además incluye un capítulo específico para reforzar la protección de niños y adolescentes en internet.

El acto de presentación se hizo este viernes en Brasilia y contó con la presencia de las autoridades tecnológicas de ambas partes. En paralelo, fuentes de Brasil destacaron que el entendimiento busca "fortalecer la cooperación tecnológica".

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la creación de mecanismos que permitan el intercambio libre y seguro de datos entre empresas, organismos públicos y centros académicos de Brasil y la Unión Europea. La firma del documento estuvo a cargo de la ministra brasileña de Gestión e Innovación en Servicios Públicos, Esther Dweck, y la vicepresidenta de la UE para la Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen.

Según explicaron las autoridades, esto "facilitará" investigaciones científicas, desarrollo de nuevas tecnologías y elaboración de políticas públicas conjuntas.

La soberanía digital como eje estratégico

Durante el acto oficial, Virkkunen sostuvo que la tecnología se convirtió en un factor decisivo "no solo para la economía global", sino también para "la configuración del poder internacional".

"En un momento en que la tecnología influye cada vez más en el poder económico y también en la geopolítica, la Unión Europea y Brasil elegimos trabajar más estrechamente como socios de confianza", afirmó la funcionaria europea. Consultada sobre si la iniciativa busca posicionarse frente a la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, la vicepresidenta remarcó que la soberanía digital se transformó "en una prioridad" para Europa.

Según explicó, los países que dominan áreas como la inteligencia artificial, los sistemas de datos y las infraestructuras digitales adquieren "una influencia creciente" sobre la economía mundial y el orden geopolítico. Por eso, aseguró que resulta fundamental para Europa "reducir dependencias" que puedan convertirse en riesgos estratégicos.

Desde el gobierno brasileño, Dweck coincidió en que la alianza tiene una fuerte dimensión política e internacional. La ministra señaló que la cooperación será clave para defender posiciones comunes en espacios multilaterales vinculados al desarrollo tecnológico, como el Foro de Gobernanza de Internet y las iniciativas impulsadas por Naciones Unidas en materia digital.

Protección para menores en internet

Además del acuerdo general sobre tecnología, la Comisión Europea y la Agencia Nacional de Protección de Datos de Brasil firmaron un convenio específico para fortalecer la seguridad de niños y adolescentes en entornos digitales.

El objetivo de este acta es intercambiar experiencias, desarrollar herramientas regulatorias y avanzar en mecanismos que permitan reducir riesgos asociados al uso de plataformas digitales por parte de menores de edad. Dweck destacó que Brasil se encuentra entre los países más avanzados en esta materia y remarcó la necesidad de garantizar que la transformación tecnológica respete los derechos humanos y genere beneficios distribuidos de manera más equitativa.

"Somos grandes consumidores de tecnologías digitales, pero todavía ejercemos un control limitado sobre algunas de las principales infraestructuras tecnológicas que hoy determinan las reglas del juego", advirtió la funcionaria brasileña.

Una alianza con alcance global

Para la Unión Europea, Brasil ocupa un lugar estratégico dentro de su política internacional de cooperación tecnológica. Virkkunen definió al país sudamericano como una de las economías digitales más importantes del mundo y destacó su creciente influencia en los debates globales sobre innovación.

La iniciativa forma parte de una red de alianzas digitales que Bruselas ya mantiene con países como Canadá, Corea del Sur, Japón y Singapur. Ahora, con Brasil como socio regional, Europa aspira a consolidar un modelo de desarrollo tecnológico basado en la innovación, la regulación democrática y la protección de los derechos de los usuarios, especialmente de los más jóvenes.