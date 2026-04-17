Kicillof presentó su libro en España: "Construir una nueva etapa"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof presentó este jueves, en el marco de su visita a España, su libro "De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico", en la institución cultural El Ateneo de Madrid, junto al politólogo español Pablo Simón. El mandatario provincial criticó al gobierno de Javier Milei y llamó "a construir una nueva etapa" con el norte puesto en "la soberanía económica y la felicidad del pueblo". También disparó contra los "supuestos libertarios" por estar "a kilómetros de distancia de lo que decían los liberales clásicos".

Kicillof se lanzó este jueves a su gira internacional con su primera escala en Madrid, donde presentó su libro y tiene agenda confirmada con distintos funcionarios del gobierno español. En las últimas horas se reunió con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz Pérez, para abordar diferentes aspectos vinculados a "fortalecer la cooperación conjunta" entre el país ibérico y el territorio bonaerense, según trascendió de fuentes oficiales.

En cuanto a la presentación de su libro, el gobernador explicó que "la historia del pensamiento económico no es una escalera hacia una verdad única: al contrario, hay miradas y escuelas distintas justamente porque existe una disputa acerca del sentido de la realidad y de cómo transformarla". En esa línea, apuntó contra la escuela austríaca -la que defiende el presidente Milei- al asegurar que "los supuestos libertarios de hoy están a kilómetros de distancia de lo que decían los liberales clásicos como Adam Smith, que pedía la intervención del Estado para impedir la conformación de monopolios y promover la educación".

"La idea de que el mercado y el capitalismo pueden funcionar sin Estado es una enorme estafa y en Argentina lo vemos claramente: el Estado está presente, pero para garantizarle rentabilidad al negocio financiero y privilegiar a los grupos concentrados. Lo hacen al mismo tiempo que retiran al sector público de sus funciones básicas como la educación, la salud y la seguridad, atacando el bienestar de la gente y el desarrollo nacional", agregó Kicillof.

Kicillof llamó a la articulación regional y a "construir una nueva etapa" con la prioridad en "la soberanía económica y la felicidad del pueblo"

Durante la presentación de su libro, Kicillof también hizo un llamado a la articulación regional para "dar respuestas a los problemas que tenemos". "Los problemas que tenemos hoy, como el control de los flujos de capitales financieros especulativos, exceden las fronteras y los instrumentos de un solo país. Las respuestas ya no pueden ser estrictamente nacionales, deben ser regionales. En este mundo que se reconfigura, debemos ser capaces de construir una nueva etapa, con sus teorías y sus herramientas, pero sin cambiar las prioridades: la justicia social, la soberanía económica y, en definitiva, la felicidad para el pueblo, advirtió el mandatario provincial.

Aparte de reunirse con Yolanda Díaz, el gobernador bonaerense encabezó un encuentro con empresarios de distintos sectores para potenciar las inversiones en la Provincia. En tanto, este viernes viajará hacia Barcelona, donde mantendrá un encuentro con el alcalde Jaume Collboni y tendrá otras reuniones bilaterales en el marco de la Movilización Progresista Global convocada para el sábado, a la cual asistirá.