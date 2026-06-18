Asfixiado por EE.UU., Cuba anuncia la mayor apertura en la historia de la revolución

FOTO ARCHIVO-El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, asiste a una manifestación gubernamental para protestar contra las políticas estadounidenses hacia la isla

El Gobierno de Cuba presentó ante la asamblea una serie de reformas que cambian sustancialmente la política económica del enclave comunista. Asedidada por el renovado imperialismo de Estados Unidos con Donald Trump en la Casa Blanca, el gobierno de Miguel Díaz Canel defendió el paquete de reformas y lo calificó de "necesarias e impostergables". La enorme lista de reformas incluye abrir la puerta a la promoción inmobiliaria privada en la isla; abrir las empresas estatales a la participación privada y extranjera y permitir que los bancos privados entren en el sector financiero cubano. El paquete de reformas es aún más drástico que el que aprobó Cuba en los años 90', después del período especial.

“Estas no son ideas nuevas, son decisiones que el país discutió y aprobó hace años. El error no estuvo en plantearlas, sino en haberlas postergado. Y esa etapa de aplazamiento tiene que terminar (...) Cuba no necesita más dilaciones, necesita soluciones. No se trata de crear más oficinas ni de multiplicar reuniones, sino de lograr resultados concretos", defendió Díaz Canel ante el Congreso. El general del Ejército Raúl Castro participó de la sesión de manera virtual.

Las reformas presentadas por el Congreso no pueden leerse por fuera de la presión que viene ejerciendo Estados Unidos, quien no solo amenazó varias veces con invadir el país y sustraer a las autoridades tal como hizo con Nicolás Maduro en Venezuela sino que semanas atrás imputó al ex presidente Raúl Castro por el derribo de dos aviones civiles en aguas internacionales en 1996. Desde hace meses que la isla vive una crítica situación humanitaria: asfixado por las sanciones económicas de Estados Unidos, desde que Trump secuestró a Maduro Venezuela dejó de enviar combustible y la isla está en un apagón casi permanente.

“La realidad nos impone cambios urgentes y necesarios. Y cuando la vida del pueblo se vuelve tan dura, el primer deber del Partido Comunista de Cuba y del Gobierno revolucionario no es explicar mejor la crisis; sino, cambiar lo que haya que cambiar para salir de ella”, sumó Díaz Canel. Al momento de presentar la extensa lista de reformas, el presidente dijo que es necesario avanzar en al menos cinco puntos: estabilización macroeconómica; recuperación de los ingresos externos; transformación del modelo económico y social; recuperación del sector productivo agrícola; el fortalecimiento de la contabilidad y la gestión de los costos; y la previsión y mitigación de los costos sociales asociados a las transformaciones.

Punto por punto, todas las reformas que presentó el Gobierno de Cuba