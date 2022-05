Derecho al aborto en EE.UU.: qué es el caso Roe vs. Wade y por qué es tan importante

La Corte Suprema de Estados Unidos podría anular el derecho al aborto anulando el dictamen del reconocido caso. Cientos de personas se manifestaron en las calles.

En las últimas horas se conoció que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos podría anular el derecho al aborto en el país, después de mantenerse firme por más de 50 años en el territorio. Esto se confirmó tras la filtración de un documento del máximo tribunal, que tiempo después fue tildado de "verídico" por los propios miembros. Si no se modifica la votación (6 a 3), el panorama de la salud reproductiva volverá a ser violentado. En dicho documento, se cita la histórica decisión del caso Roe contra Wade, de 1973.

"Sostenemos que Roe y Casey deben ser anulados. Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver la cuestión del aborto a los representantes elegidos por el pueblo", escribió el juez Samuel Alito en el texto etiquetado como "Opinión del tribunal". Mientras que, a su vez, sostiene: "La conclusión ineludible es que el derecho al aborto no está profundamente arraigado en la historia y en las tradiciones de la nación".

Qué es el caso Roe vs. Wade

Para conocer esta historia y el porqué de su importancia es clave viajar hasta la década del '70. En aquel momento, una mujer llamada Norma McCorvey -con el pseudónimo de Jane Roe, en los documentos judiciales- quiso interrumpir su embarazo y puso un recurso contra el artículo 1.196 del Código Penal del Estado de Texas (donde residía) que prohibía y castigaba, con multa y cárcel, dicho derecho excepto para salvar la vida de la madre -argumento utilizado por el fiscal para prohibirle la posibilidad de abortar-.

El fiscal de distrito del condado de Dallas, Henry Wade, fue el encargado de representar al Estado de Texas durante le proceso conocido como "Roe versus Wade". En aquella ocasión, el Tribunal del distrito falló a favor de la denunciante pero no se pronunció sobre el derecho al aborto sino a este caso concreto. Por esto, ambas partes apelaron a la determinación y en 1971, el caso llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

El veredicto final tardó dos años en llegar. A esta altura, la hija de McCorvey ya había nacido y fue dada en adopción. Más allá de los puntos negativos, que violentaron nuevamente el poder de decidir, la decisión sentó un precedente: el 22 de enero de 1973, el máximo Tribunal -con 7 votos a favor y 2 en contra- dictaminó que la ley de Texas era inconstitucional y determinaron incluir la decisión de una mujer sobre si desea o no interrumpir su embarazo bajo la Decimocuarta Enmienda (derecho a la privacidad).

Es importante destacar que dicha decisión histórica reconoció, por primera vez, el derecho a abortar sin restricciones durante el primer trimestre de embarazo. De todas formas no se legisló porque siempre fue considerada como una ley pero esto trajo consigo que el acceso a la interrupción del embarazo dependiera de las diferentes leyes de cada uno de los estados -los límites varían de 20 a 24 semanas de gestación-.

¿Qué cambió tras el fallo en 1973?

La determinación de la Corte Suprema de los Estados Unidos en relación al caso Roe vs. Wade supuso la posterior anulación y modificación de cientos de leyes estatales y federales en relación al aborto. Tras ellos, la interrupción voluntaria del embarazo quedaba protegida jurídicamente y pasaba a tomarse como un derecho constitucional a lo largo y ancho de todo el país.

Es clave destacar que si bien no se legisló, el derecho estadounidense suele funcionar sobre el precedente que sientas las decisiones de los Tribunales. Es decir que una determinación del Tribunal Supremo de Justicia no puede ser deslegitimada; solo puede ser modificada o revertida por el propio Tribunal. Si bien se ha modificado su dictamen en casos posteriores, se ha seguido respaldando el derecho al aborto en líneas generales.

Durante el gobierno de Donald Trump, entre 2017 y 2021, se rompió el "tradicional equilibrio" 5-4 del Tribunal Supremo, incluyendo a conservadores ultrarreligiosos; por lo que, en este momento, hay seis magistrados contrario al aborto. En medio de esto, varios legisladores republicanos de diferentes Estados desafían el derecho al aborto y otras luchas que tienen como protagonista a las mujeres.

En mayo del 2021, por ejemplo, la Corte admitió a trámite un recurso contra la anulación de un tribunal federal de la ley del aborto de Misisipi que prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo a partir de la semana 15. Es decir, accedieron a revisar el fallo Roe vs. Wade. Mientras que en septiembre, entró en vigor una ley en Texas -donde todo comenzó- que prohíbe el aborto en las primeras seis semanas de gestación. Dicha normativa no contempla excepciones por violación o incesto; sí habla de una "excepción" por emergencias médicas -es decir, para salvar la vida de la persona gestante en caso de algún peligro-. Y además, permite que se denuncie a otra persona que participe o colabore, con una recompensa de 10.000 dólares.

Si el Tribunal Supremo anula la sentencia Roe vs. Wade, según The New York Times, 13 Estados -especialmente ubicado al Sur- prohibirían el aborto mientras que en otros 18 modificaría la legislación.

El mapa completo: