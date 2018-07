Insólito: fiscal del 18F dijo que a Cristina "le convino" la muerte de Nisman 

El fiscal general ante la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz, estuvo como invitado en el programa de Entrevistas de Luis Novaresio, en donde analizó la muerte del fiscal Alberto Nisman y se animó a señalar a los posibles responsables. Inclusive, deslizó como teoría que al Gobierno de Cristina Kirchner le convenía lo que le pasó al fiscal.

En el piso de A24, el integrante de la Justicia afirmó: "No tengo dudas que a Nisman lo asesinaron. Está probado en el expediente y lo firmé en febrero de 2016". Sáenz es el fiscal que por primera vez elaboró la teoría del homicidio de Alberto Nisman cuando la investigación sobre la muerte del fiscal tramitaba en la justicia ordinaria.

"Podía convenirle a los iraníes, a Venezuela, al gobierno de ese momento"

"No sé quien fue al autor material, no se va a saber jamás porque como estaba el escenario y por la hipótesis de Gendarmería que estableció que no fue uno sino dos los asesinos", analizó, al tiempo que denunció: "El escenario (de la muerte de Nisman) quedó deliberadamente alterado, limpiaron la escena del crimen".

Sin embargo, el fiscal se animó a hablar de los posibles responsables del hecho: "Muchas hipótesis son razonables. En la facultad cuando enseñamos decimos que cuando no sabes para dónde investigar un homicidio, fijate a quien le conviene y allí no hay tantos candidatos. Podía convenirle a los iraníes, a Venezuela, al gobierno de ese momento".

"No sé si Cristina tuvo que ver directamente pero sé que debe ser investigada. Eso me valió que me escrachara en público. Ella primero dijo suicidio, después asesinato. Si tiene información que se la investigue", agregó, y concluyó: "No tengo dudas que fue asesinado por el Memorándum con Irán, que se firmó para favorecer a los iraníes que él había acusado en el expediente".