Zelenski dice que mantuvo una conversación "positiva" con Witkoff y Kushner

FOTO DE ARCHIVO: El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llega para reunirse con el primer ministro británico, Keir Starmer, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, en Londres, Reino Unido

El ​presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el lunes que había mantenido una conversación "positiva" con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, ‌y elogió lo que ‌calificó de su disposición a trabajar en la búsqueda de una solución a la guerra de Ucrania en las próximas semanas.

"Una conversación muy positiva", dijo Zelenski en la aplicación de mensajería Telegram sobre la conversación durante una escala en la capital moldava, Chisináu.

"(Estoy) agradecido por la disposición a trabajar lo más activamente posible ​ya en las ⁠próximas semanas para dar un impulso a la diplomacia con ‌el fin de poner fin a la guerra ⁠de Rusia contra Ucrania", escribió.

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Zelenski regresaba a ⁠Kiev tras mantener conversaciones en Londres con los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania sobre cómo avanzar en la resolución de ⁠una guerra que ya dura más de cuatro años.

Los ​tres líderes apoyaron una propuesta para una ‌reunión entre Zelenski y el presidente ‌ruso, Vladimir Putin, con el fin de intentar garantizar un ⁠alto el fuego, y afirmaron que Europa desempeñaría un papel.

Las conversaciones mediadas por Estados Unidos sobre el conflicto de Ucrania, supervisadas por Witkoff y Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, ​se han ‌estancado, ya que Washington está centrado en el conflicto en Irán.

En una publicación posterior en Telegram, Zelenski dijo que había hablado con el presidente francés, Emmanuel Macron, y que comentó su conversación con los enviados estadounidenses ⁠y la coordinación de los próximos pasos.

Afirmó que la conversación también se centró en las del domingo en Londres con Macron, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

En sus comentarios en Telegram, Zelenski señaló que entendía que gran parte de la atención mundial se centraba en Irán, "pero nuestro objetivo común en relación ‌con la paz en Europa está en la agenda".

Dijo que él y los enviados estadounidenses habían discutido las perspectivas de las conversaciones en la próxima cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian y expresó su agradecimiento a Estados Unidos por la "valoración positiva ‌de la posición de Ucrania".

Representantes estadounidenses y ucranianos siguen debatiendo una posible visita de Witkoff y Kushner a Kiev, posiblemente en las próximas ‌semanas, según una ⁠fuente cercana. Sería la primera visita oficial a Ucrania de los dos enviados, que anteriormente han viajado ​a Moscú para mantener conversaciones con Rusia.

Con información de Reuters