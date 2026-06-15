Von der Leyen dice que el acuerdo entre EEUU e Irán debe reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habla con la prensa sobre el 21º paquete de sanciones contra Rusia en Bruselas, Bélgica

El acuerdo entre Estados Unidos ‌e Irán ‌debería permitir la "reapertura inmediata" del estrecho de Ormuz, dijo el lunes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula ​von ⁠der Leyen.

"La prioridad ahora ‌es su rápida ⁠y plena ⁠aplicación por todas las partes", dijo Von der ⁠Leyen sobre el acuerdo ​anunciado.

"Debe restablecerse ‌la libertad de ‌navegación sin peajes. Esto ⁠es esencial para la estabilidad regional y la economía ​global. ‌Abre la puerta a negociaciones más amplias sobre la paz y la seguridad ⁠en Oriente Medio", añadió.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Von der Leyen también dijo que la paz en Oriente Medio era imposible "mientras Líbano esté en ‌llamas".

"Una vez más, Europa llama a todas las partes a respetar la soberanía y la ‌integridad territorial de Líbano y a aplicar un alto ‌el ⁠fuego genuino", afirmó.

Con información de Reuters