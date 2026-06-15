Von der Leyen dice que el acuerdo entre EEUU e Irán debe reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán debería permitir la "reapertura inmediata" del estrecho de Ormuz, dijo el lunes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
"La prioridad ahora es su rápida y plena aplicación por todas las partes", dijo Von der Leyen sobre el acuerdo anunciado.
"Debe restablecerse la libertad de navegación sin peajes. Esto es esencial para la estabilidad regional y la economía global. Abre la puerta a negociaciones más amplias sobre la paz y la seguridad en Oriente Medio", añadió.
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Von der Leyen también dijo que la paz en Oriente Medio era imposible "mientras Líbano esté en llamas".
"Una vez más, Europa llama a todas las partes a respetar la soberanía y la integridad territorial de Líbano y a aplicar un alto el fuego genuino", afirmó.
Con información de Reuters