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Von der Leyen dice que el acuerdo entre EEUU e Irán debe reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz

15 de junio, 2026 | 03.53

El acuerdo entre Estados Unidos ‌e Irán ‌debería permitir la "reapertura inmediata" del estrecho de Ormuz, dijo el lunes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula ​von ⁠der Leyen.

"La prioridad ahora ‌es su rápida ⁠y plena ⁠aplicación por todas las partes", dijo Von der ⁠Leyen sobre el acuerdo ​anunciado.

"Debe restablecerse ‌la libertad de ‌navegación sin peajes. Esto ⁠es esencial para la estabilidad regional y la economía ​global. ‌Abre la puerta a negociaciones más amplias sobre la paz y la seguridad ⁠en Oriente Medio", añadió.

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Von der Leyen también dijo que la paz en Oriente Medio era imposible "mientras Líbano esté en ‌llamas".

"Una vez más, Europa llama a todas las partes a respetar la soberanía y la ‌integridad territorial de Líbano y a aplicar un alto ‌el ⁠fuego genuino", afirmó.

Con información de Reuters

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