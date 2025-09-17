La Rioja celebró el rechazo a los vetos de Milei en Diputados: “Dos pilares fundamentales para la igualdad de oportunidades”

Tras el tratamiento del veto presidencial en la Cámara de Diputados de la Nación, La Rioja celebró el rechazo a la derogación de la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica y la Ley de Financiamiento Universitario. El primero fue rechazado con 181 afirmativos, 60 negativos y la segunda con 174 afirmativos, 67 negativos y dos abstenciones.

La candidata y actual diputada nacional riojana por Unión por la Patria, Gabriela Pedrali, exclamó en sus redes sociales: "Volvimos a ponerle un freno a Milei. Hoy en el Congreso rechazamos sus vetos y defendimos a nuestras universidades y al Hospital Garrahan, dos pilares fundamentales para la igualdad de oportunidades y el derecho a la salud". Y argumentó: "Desde el primer día nuestro compromiso es claro: no vamos a permitir que se lleven puesto lo que tanto costó construir".

Por su parte, el candidato y también diputado por Unión por la Patria, Ricardo Herrera, aseguró en su cuenta de X (ex Twitter): "Pusimos un freno al intento del presidente de desfinanciar la universidad pública, la salud pediátrica y el Hospital Garrahan. Con nuestro voto, defendemos el derecho a la educación y la salud de millones de argentinos. Este rechazo al veto de Milei es un triunfo para el pueblo y un mensaje claro: Seguiremos defendiendo los derechos y necesidades del pueblo, sin claudicar!"

La Rioja se movilizó contra los vetos de Milei

La comunidad universitaria de La Rioja se movilizó para exigir al Congreso que revoque el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. Esta acción, que forma parte de la Marcha Federal Universitaria, buscó rechazar el ajuste gubernamental sobre la educación y la ciencia. La movilización principal fue en el Centro Administrativo Provincial (CAP) en la que participación de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), estudiantes, sindicatos y organizaciones sociales.

De manera simultánea, la Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC) también marchó en esa ciudad para apoyar la ley y demandar más becas, salarios dignos y fondos para la ciencia y tecnología.

Además de la movilización, se programaron actividades complementarias como la radio abierta organizada por el gremio ATUR y la CGT en la plaza 25 de Mayo, donde se debatirán los efectos de los vetos presidenciales en los trabajadores. Las universidades riojanas subrayaron la importancia de la educación, la salud y la ciencia para el futuro del país, y llevaron a cabo protestas simbólicas, como un apagón de luces, para visibilizar el recorte de recursos.