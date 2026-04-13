Macron mantendrá conversaciones con la líder opositora venezolana María Corina Machado

FOTO DE ARCHIVO: María Corina Machado, líder de la oposición venezolana

El presidente francés, Emmanuel Macron, ‌mantendrá el ‌lunes conversaciones con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, según informó la presidencia francesa.

No ​se ha ⁠especificado qué temas ‌se tratarán ni ⁠se han dado ⁠más detalles sobre la reunión.

Machado está en el ⁠exilio desde que ​abandonó su país ‌para recibir el ‌Premio Nobel de ⁠la Paz el pasado diciembre.

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Está siendo investigada en Venezuela y ​la ‌presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha afirmado que Machado debería responder ante el ⁠país por su apoyo a la acción militar de Estados Unidos contra Caracas en enero pasado.

Entonces, Estados Unidos capturó ‌al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores y los trasladaron en avión ‌a Nueva York para que se enfrenten a ‌cargos ⁠de tráfico de drogas.

Con información de Reuters