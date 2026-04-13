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Venezuela

Macron mantendrá conversaciones con la líder opositora venezolana María Corina Machado

13 de abril, 2026 | 09.32

El presidente francés, Emmanuel Macron, ‌mantendrá el ‌lunes conversaciones con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, según informó la presidencia francesa.

No ​se ha ⁠especificado qué temas ‌se tratarán ni ⁠se han dado ⁠más detalles sobre la reunión.

Machado está en el ⁠exilio desde que ​abandonó su país ‌para recibir el ‌Premio Nobel de ⁠la Paz el pasado diciembre.

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Está siendo investigada en Venezuela y ​la ‌presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha afirmado que Machado debería responder ante el ⁠país por su apoyo a la acción militar de Estados Unidos contra Caracas en enero pasado.

Entonces, Estados Unidos capturó ‌al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores y los trasladaron en avión ‌a Nueva York para que se enfrenten a ‌cargos ⁠de tráfico de drogas.

Con información de Reuters

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