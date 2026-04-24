Venezuela y Colombia buscan aumentar comercio bilateral, mejorar suministro eléctrico

La Presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reúnen en Caracas

Venezuela ​y Colombia buscan incrementar el comercio bilateral y están examinando formas de solucionar los problemas de suministro eléctrico para ‌el occidente venezolano, que ‌padece frecuentes apagones, dijo el viernes la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras recibir a su par Gustavo Petro.

La reunión en el palacio de gobierno en Caracas fue la segunda cita de Rodríguez con un jefe de Estado, tras su breve viaje a Granada a principios de este mes. El encuentro con Petro se da ​después de la ⁠visita a Caracas de los ministros colombianos de Relaciones Exteriores ‌y Defensa el mes pasado.

Rodríguez también dijo en ⁠una declaración ante reporteros en la ⁠sede presidencial que se acordaron medidas de intercambio de inteligencia con Petro para combatir la delincuencia, aunque no ofreció detalles.

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"Hemos conversado sobre la ⁠interconexión eléctrica para el occidente de Venezuela (...) y también ​la interconexión gasífiera donde nosotros podamos, no solamente ‌llegar gas a Colombia, sino ‌que podamos conjuntamente exportar gas a otros países", dijo Rodríguez.

La ⁠líder venezolana agregó que en las conversaciones también se trató el combate a las bandas criminales a ambos lados de la frontera.

"Nos hemos planteado la elaboración, para lo que corresponde al ​territorio de ‌Colombia y al territorio de Venezuela, de planes militares, pero también el establecimiento inmediato de mecanismos para compartir información y para el desarrollo de inteligencia", añadió.

Colombia y Venezuela comparten profundos lazos históricos y culturales, especialmente en su ⁠frontera de 2.200 kilómetros, donde viven numerosas familias binacionales. Casi 3 millones de migrantes venezolanos se han asentado en Colombia en los últimos años, huyendo del colapso económico de su país.

Aunque la región fronteriza es un centro neurálgico para un comercio anual estimado en 1.000 millones de dólares, también alberga el narcotráfico, el contrabando y otras ‌actividades ilegales llevadas a cabo por grupos armados ilegales, incluyendo bandas criminales y organizaciones guerrilleras colombianas.

Petro, por su parte, habló de configurar planes comunes para "liberar a los pueblos de la frontera de la mafias dedicadas a diversas economías ilegales comenzando por la cocaína, el ‌oro ilícito, la trata de personas y otro tipo de minerales raros".

Organizaciones de derechos humanos y Gobiernos colombianos anteriores han denunciado que los ‌grupos criminales colombianos ⁠operan con el apoyo o la complicidad de militares venezolanos, una acusación que Caracas ha negado reiteradamente.

Petro ​y el predecesor de Rodríguez, Nicolás Maduro, derrocado en una operación estadounidense en enero, habían incrementado previamente el número de tropas desplegadas en la frontera para combatir el narcotráfico.

(Redacción ReutersEditado por Javier Leira)