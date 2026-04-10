Ucrania conversa con Omán, Kuwait y Baréin sobre cooperación en seguridad, según Zelenski

Ucrania está manteniendo conversaciones con Omán, Kuwait y Baréin para cooperar en el sector de la seguridad y compartir su experiencia y tecnología en materia de defensa contra drones, dijo el presidente Volodímir Zelenski.
Zelenski visitó varios países de Oriente Medio el mes pasado para ofrecer la tecnología y la experiencia de Ucrania sobre cómo contrarrestar los ataques con drones iraníes. Se firmaron acuerdos de cooperación en materia de seguridad con Arabia Saudí y Qatar, y se anunció un acuerdo con Emiratos Árabes Unidos.
Ucrania también envió más de 200 expertos a Oriente Medio, y estos han derribado con éxito los drones Shahed de largo alcance de Irán, dijo Zelenski.
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"Utilizamos nuestros propios interceptores para derribar los 'Shahed' iraníes. Demostramos que para lograr tales resultados se requieren soluciones sistémicas, especialmente en el ámbito de la guerra electrónica", dijo Zelenski a los periodistas en unas declaraciones difundidas por su oficina el viernes.
"Hemos alcanzado acuerdos de 10 años con tres países. Actualmente, se están llevando a cabo reuniones de seguridad con Omán, y también estamos en conversaciones con Kuwait y Baréin".
Zelenski señaló que los acuerdos sobre el suministro de petróleo y diésel a Ucrania formaban parte de los acuerdos de cooperación más amplios que se debatieron.
Con información de Reuters