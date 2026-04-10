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Ucrania conversa con Omán, Kuwait y Baréin sobre cooperación en seguridad, según Zelenski

10 de abril, 2026 | 03.51

Ucrania está manteniendo conversaciones con Omán, Kuwait y Baréin para ‌cooperar en ‌el sector de la seguridad y compartir su experiencia y tecnología en materia de defensa contra drones, dijo el presidente Volodímir Zelenski.

Zelenski visitó varios países de Oriente ​Medio el ⁠mes pasado para ofrecer la tecnología ‌y la experiencia de ⁠Ucrania sobre cómo ⁠contrarrestar los ataques con drones iraníes. Se firmaron acuerdos de cooperación en materia ⁠de seguridad con Arabia ​Saudí y Qatar, y ‌se anunció un acuerdo ‌con Emiratos Árabes Unidos.

Ucrania también ⁠envió más de 200 expertos a Oriente Medio, y estos han derribado con éxito los drones ​Shahed ‌de largo alcance de Irán, dijo Zelenski.

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"Utilizamos nuestros propios interceptores para derribar los 'Shahed' iraníes. Demostramos que para lograr tales ⁠resultados se requieren soluciones sistémicas, especialmente en el ámbito de la guerra electrónica", dijo Zelenski a los periodistas en unas declaraciones difundidas por su oficina el viernes.

"Hemos alcanzado acuerdos de ‌10 años con tres países. Actualmente, se están llevando a cabo reuniones de seguridad con Omán, y también estamos en conversaciones con Kuwait y ‌Baréin".

Zelenski señaló que los acuerdos sobre el suministro de petróleo y diésel ‌a Ucrania ⁠formaban parte de los acuerdos de cooperación más amplios ​que se debatieron.

Con información de Reuters

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