Rusia está dispuesta a reanudar el suministro de petróleo por el oleoducto Druzhba si Kiev lo abre

El Kremlin dijo el martes que Rusia estaba técnicamente preparada para reanudar el suministro de petróleo a través del oleoducto Druzhba hacia Hungría y Eslovaquia en caso de que Ucrania pusiera fin a lo que Moscú calificó de "chantaje".
El Gobierno saliente de Hungría, liderado por el primer ministro Viktor Orbán, y Eslovaquia han mantenido una disputa con Ucrania por la suspensión del suministro de petróleo ruso a través del territorio ucraniano por el oleoducto de la era soviética.
Kiev afirma que el oleoducto se cerró debido a un ataque ruso a finales de enero. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo en una entrevista emitida el lunes que volvería a ponerse en funcionamiento a finales de abril.
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"Tal y como están las cosas, ustedes saben que la parte rusa sigue estando técnicamente preparada. Tenemos obligaciones contractuales con Hungría. Pero tras el inicio del chantaje del régimen de Kiev, los suministros se han interrumpido", dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
"Todo depende del régimen de Kiev, de si abrirán el oleoducto y pondrán fin al chantaje", afirmó.
Con información de Reuters