Orbán ofreció ayuda a Putin, según Bloomberg

FOTO DE ARCHIVO: El presidente ruso, Vladimir Putin, estrecha la mano del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, durante una reunión en Moscú, Rusia

El ​primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se ofreció el año pasado a ayudar al presidente ruso, Vladimir Putin, "de cualquier forma", por ejemplo, organizando ‌una cumbre en Budapest para ‌resolver la guerra en Ucrania, según informó Bloomberg News, basándose en la transcripción de una conversación telefónica.

Un portavoz del Gobierno húngaro no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios ni a la petición de que se hiciera pública la transcripción de una llamada del 17 de octubre entre los dos líderes, revisada por Bloomberg pero no verificada ​por Reuters.

No hubo comentarios ⁠inmediatos por parte del Kremlin.

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Orbán, un nacionalista euroescéptico en el poder ‌desde 2010, se enfrenta el 12 de abril a su ⁠campaña de reelección más difícil de ⁠los últimos 16 años.

Orbán ha fomentado unas relaciones cordiales con Putin a pesar de la guerra de Ucrania y ha mantenido la fuerte dependencia de ⁠Hungría del petróleo y el gas rusos. Alegando una disputa ​con Kiev sobre un oleoducto dañado por la guerra, ‌Orbán también ha bloqueado la ejecución ‌de un préstamo de la Unión Europea a Ucrania acordado en ⁠diciembre.

La cordial conversación entre Orbán y Putin tuvo lugar mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptaba celebrar una segunda cumbre sobre la guerra en Ucrania, que se realizará en la capital húngara.

En la ​llamada telefónica, ‌Orbán se refiere a Putin como un amigo, señalando que sus estrechos lazos se remontan a una reunión celebrada en San Petersburgo en 2009.

"Pero ayer nuestra amistad alcanzó un nivel tan alto que puedo ayudar de cualquier manera; hay un cuento ⁠en nuestros libros ilustrados húngaros en el que un ratón ayuda a un león", le dice a Putin según la transcripción. "Estoy dispuesto a ayudar de inmediato. (...) En cualquier asunto en el que pueda ser de utilidad, estoy a su servicio".

Putin responde a Orbán que valora mucho sus relaciones y afirma que Budapest sería lo que él describió como "quizás el único país europeo que ‌es un lugar aceptable" para una posible reunión con Trump.

Hungría dijo en ese momento que garantizaría que Putin, sobre quien pesa una orden de detención de la Corte Penal Internacional —de la que el Gobierno de Orbán está en proceso de retirarse—, pudiera entrar en el país para celebrar una cumbre ‌con el presidente de Estados Unidos.

Putin también le dice a Orbán que aprecia enormemente su postura "independiente y flexible" respecto a la crisis de Ucrania.

La publicación de ‌la transcripción se ⁠produce tras la difusión de un fragmento de audio por parte de un medio de comunicación de investigación en ​el que aparecían el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, hablando sobre las sanciones de la UE.

Con información de Reuters