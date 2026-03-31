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Ucrania

Los máximos diplomáticos de la UE llegan a Ucrania para conmemorar la masacre de Bucha

31 de marzo, 2026 | 03.32

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, ‌Kaja Kallas, ‌y varios ministros de Asuntos Exteriores de la UE llegaron a Kiev el martes para conmemorar el cuarto aniversario de la masacre de Bucha y expresar su apoyo ​a Ucrania, ⁠ante las tensiones existentes en ‌el bloque por el bloqueo ⁠de la ayuda ⁠de la UE.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, recibió a ⁠Kallas y a otros ​altos cargos de la ‌UE en la estación ‌central de Kiev a primera hora ⁠del martes, afirmando que una presencia europea tan contundente demostraba que la justicia por las ​atrocidades rusas ‌era inevitable.

"Hoy conmemoramos el sombrío aniversario de la masacre de Bucha", dijo Sybiha en la aplicación de mensajería Telegram. "La ⁠rendición de cuentas exhaustiva por los crímenes rusos es vital para restablecer la justicia en Europa. Y hoy, impulsaremos los esfuerzos para que se rindan cuentas".

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Ucrania celebra esta semana el ‌cuarto aniversario de la liberación de Bucha, a unos 25 kilómetros de la capital ucraniana, que sacó a la luz las atrocidades cometidas en ‌la localidad, donde soldados rusos mataron a más de 400 personas. Moscú negó ‌que ⁠su ejército hubiera cometido las atrocidades y acusó a Ucrania ​de simular el incidente.

Con información de Reuters

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