Los máximos diplomáticos de la UE llegan a Ucrania para conmemorar la masacre de Bucha

FOTO DE ARCHIVO: Personas visitan el monumento conmemorativo a las víctimas de los ataques y ejecuciones perpetrados por los soldados rusos, con motivo del cuarto aniversario de la liberación de la ciudad de Bucha, en Bucha, Ucrania

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, ‌Kaja Kallas, ‌y varios ministros de Asuntos Exteriores de la UE llegaron a Kiev el martes para conmemorar el cuarto aniversario de la masacre de Bucha y expresar su apoyo ​a Ucrania, ⁠ante las tensiones existentes en ‌el bloque por el bloqueo ⁠de la ayuda ⁠de la UE.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, recibió a ⁠Kallas y a otros ​altos cargos de la ‌UE en la estación ‌central de Kiev a primera hora ⁠del martes, afirmando que una presencia europea tan contundente demostraba que la justicia por las ​atrocidades rusas ‌era inevitable.

"Hoy conmemoramos el sombrío aniversario de la masacre de Bucha", dijo Sybiha en la aplicación de mensajería Telegram. "La ⁠rendición de cuentas exhaustiva por los crímenes rusos es vital para restablecer la justicia en Europa. Y hoy, impulsaremos los esfuerzos para que se rindan cuentas".

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Ucrania celebra esta semana el ‌cuarto aniversario de la liberación de Bucha, a unos 25 kilómetros de la capital ucraniana, que sacó a la luz las atrocidades cometidas en ‌la localidad, donde soldados rusos mataron a más de 400 personas. Moscú negó ‌que ⁠su ejército hubiera cometido las atrocidades y acusó a Ucrania ​de simular el incidente.

Con información de Reuters