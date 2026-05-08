Ucrania se plantea enviar expertos en seguridad a los países bálticos tras los incidentes con drones

FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, habla durante una sesión del Foro Diplomático de Antalya en Antalya, Turquía

Ucrania está considerando enviar expertos para ayudar a reforzar la seguridad ‌aérea sobre ‌los países bálticos, según dijo el viernes el ministro de Asuntos Exteriores del país, después de que dos drones, presuntamente ucranianos, se estrellaran en Letonia tras entrar desde Rusia.

Letonia, Lituania ​y Estonia, países ⁠miembros de la OTAN que ‌limitan con Rusia, han informado ⁠de varios incidentes de ⁠este tipo en los últimos meses, a medida que Ucrania intensificaba sus ataques ⁠de largo alcance contra su enemigo.

"Si ​se confirma que se ‌trataba de drones ucranianos ‌que fueron desviados deliberadamente de su ⁠rumbo y dirigidos hacia Letonia por la guerra electrónica de Rusia, ofreceremos nuestras más sinceras disculpas a ​nuestros ‌amigos letones", dijo el ministro Andrii Sybiha en la red social X.

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"También estamos barajando la posibilidad de enviar equipos de expertos ⁠ucranianos para ayudar directamente a reforzar la seguridad del espacio aéreo de nuestros amigos frente a cualquier tipo de incidente", añadió.

Ucrania está trabajando para minimizar el riesgo de que se repitan este tipo ‌de incidentes, añadió Sybiha.

Cuatro tanques de petróleo vacíos resultaron dañados en el incidente del jueves en Rezekne, a unos 40 kilómetros de la frontera rusa, según ‌informaron la policía y los bomberos letones.

Letonia y Lituania pidieron el jueves a ‌la OTAN ⁠que reforzara las defensas aéreas en la región a raíz ​de este tipo de incidentes.

Con información de Reuters