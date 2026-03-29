Motor provincial: la Comisión de Turismo continuará en manos de la riojana Gabriela Pedrali

La Cámara de Diputados de la Nación confirmó la continuidad de la riojana de Unión por la Patria, Gabriela Pedrali, como presidenta de la Comisión de Turismo, consolidando su rol dentro de uno de los ámbitos estratégicos para la promoción y el crecimiento de la actividad en Argentina. La designación se da en un escenario marcado por la necesidad de impulsar políticas que acompañen la recuperación del sector.

Tras su reelección, la diputada nacional expresó su agradecimiento por el respaldo de sus pares y remarcó la importancia de sostener una agenda federal que contemple las realidades de todas las provincias. En ese sentido, subrayó la necesidad de fortalecer el diálogo democrático y generar consensos entre los distintos bloques políticos.

“Tenemos la responsabilidad de sostener y potenciar una actividad que genera trabajo a lo largo y ancho del país. El turismo no es solo una industria, es identidad, cultura y desarrollo federal”, expresó.

En ese sentido, remarcó la necesidad de profundizar el trabajo articulado entre el Estado nacional, las provincias y el sector privado para acompañar a un sector que enfrenta dificultades, pero posee un gran potencial de crecimiento.

La importancia de los consensos

Pedrali también hizo hincapié en la importancia de construir consensos y promover normativas que garanticen previsibilidad, inversión y sostenibilidad para el turismo argentino. “La Comisión debe ser un espacio de diálogo, de construcción colectiva y de propuestas concretas que acompañen a quienes todos los días sostienen esta actividad”, señaló.

En ese marco, también, resaltó el aporte de los profesionales del turismo (guías, agentes de viajes, técnicos y licenciados), que con su formación y compromiso aseguran experiencias de calidad y condiciones seguras para quienes recorren los destinos.

Para concluir, Pedrali reafirmó su compromiso de continuar impulsando iniciativas que fortalezcan el turismo interno, promuevan el desarrollo regional y posicionen a la Argentina como un destino competitivo a nivel internacional. Asimismo, destacó la importancia de consolidar esta actividad como una política de Estado, clave para el desarrollo económico.

Quintela reunió a legisladores y referentes del peronismo para construir una alternativa al modelo de Milei

En el marco de las reuniones que impulsa el gobernador Ricardo Quintela, se concretan nuevos encuentros con el objetivo de construir una alternativa política frente al actual escenario económico. En esta oportunidad, el mandatario de La Rioja mantuvo una reunión con legisladores nacionales, en la que analizaron el contexto político, económico y social. Además, coincidieron en la necesidad de impulsar políticas basadas en el desarrollo productivo con una mirada federal.

Del encuentro participaron cuatro representantes de la Cámara Baja: Guillermo Michel; el exgobernador entrerriano Gustavo Bordet; la exministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz; y la exministra de Trabajo Kelly Olmos. También asistieron las diputadas riojanas Gabriela Pedrali e Ilda Aguirre, junto al secretario de la Gobernación, Ricardo Herrera.