Exdetenidos venezolanos en CECOT piden que EEUU cumpla sentencia judicial

FOTO DE ARCHIVO-Recorrido de medios en el penal CECOT de Tecoluca

‍Un grupo de venezolanos, que estuvo detenido en El Salvador, pidió el viernes que Estados Unidos cumpla ‍con una sentencia judicial ⁠que contempla el retorno de los deportados a tribunales estadounidenses para impugnar su deportación.

La semana pasada, un juez estadounidense dictaminó que el gobierno del presidente Donald Trump debe organizar urgentemente el regreso de los venezolanos que fueron deportados a El Salvador.

El juez de distrito James Boasberg dictaminó que la expulsión violó sus derechos al debido proceso y ‌que tienen derecho a comparecer ante el ⁠tribunal para impugnar su deportación. La ⁠administración Trump debe presentar un plan para permitir su regreso en un plazo de dos semanas, decretó el juez.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Hacemos ‍un llamado a los gobiernos de Estados Unidos, como de El Salvador, para que ⁠cumplan cabalmente con la orden ‌judicial, exigimos a las autoridades de ese país que generen realmente las condiciones que nos permitan participar en la audiencia", dijo Ysqueibel Peñaloza, quien leyó un comunicado en nombre del grupo.

"Nosotros no queremos vivir tanto daño", ‌agregó Peñaloza ‌en una declaración ante periodistas en la sede del gobierno del Distrito Capital, en el centro, de Caracas. Pidió la ayuda nacional e internacional para poder hacer su defensa y que ​los que les hicieron daño paguen por sus acciones. No ofrecieron detalles sobre el tipo de ayuda que requieren, si era dinero para abogados u otra acción.

Decenas de venezolanos fueron enviados a El Salvador desde Estados Unidos en marzo, después de que el presidente Donald Trump invocara la Ley ‍de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a personas catalogadas como miembros de la pandilla Tren de Aragua sin los procedimientos migratorios habituales.

Las deportaciones provocaron fuertes críticas de grupos de derechos humanos y una batalla legal con el gobierno ​de Trump. Las familias y los abogados de muchos de los hombres han negado la existencia de vínculos con las ​pandillas. Funcionarios del Gobierno venezolano y deportados han afirmado que fueron torturados en el Centro de Confinamiento ⁠del Terrorismo (CECOT), en El Salvador.

Los 252 venezolanos que estuvieron detenidos en el CECOT regresaron al país en julio pasado en un intercambio de prisioneros por estadounidenses retenidos en Venezuela.

(Reporte Reuters)