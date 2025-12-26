Milei confirmó que viajará al Foro de Davos, lugar en donde atacó a la comunidad LGBT

El presidente Javier Milei, en medio de la Navidad, dio por confirmada la primera parte de su agenda en enero y para el año 2026. El mandatario, a través de un mensajes en redes sociales, volvió a sostener que va a participar de la próxima edición del Foro Económico de Davos que se lleva adelante en Suiza a partir del 19 y el 23 de enero, vale recordar que allí fue uno de sus discursos más controvertidos en el que atacó directamente a la comunidad LGBT mundial y, entre otras cosas, criticó a lo que él sostiene como una "agenda woke".

A través de sus redes sociales, Milei aseguró que volverá al Foro Económico de Davos por tercera vez. Compartió en su cuenta de X un posteo del Foro Económico con la frase "fenómeno barrial" y, de esta manera, ratificó como será el viaje que, vale decir ya se esperaba dentro de su entorno. La primera vez que fue hacia allí fue en el año 2024 cuando utilizó el espacio para hacer gala de su plane conómico y presentar su ideología, pero ya un año después acusó de "pedófilos" a las parejas LGBT.





"Fue noticia en todo el mundo el caso de dos americanos homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, y fueron condenados a cien años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de dos años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto quiero saber quién avala esos comportamientos", afirmó Milei en ese discurso de Davos.

Más allá de esta situación ocurrida en el Foro de Davos, luego de esa frase se llevó adelante una gran movilización contra Javier Milei en el centro porteño. De hecho, tras los aberrantes dichos de Milei en Davos en Enero de 2025, se llevó adelante una multitudinaria marcha que, en ese momento, fue conocida como la "marcha antifascista" y hablaba de un movimiento contra el avance de Javier Milei contra los derechos sociales.

“Abróchense los cinturones”: el mensaje de Navidad de Javier Milei

El presidente Javier Milei publicó este miércoles un mensaje en redes sociales para celebrar las fiestas y prometió mayores transformaciones para el segundo tramo de su administración. “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”, adelantó el mandatario en un video que publicó con motivo de Nochebuena y Navidad con cortes de sus intervenciones públicas.

El mandatario realizó un repaso de su gestión en materia económica, política y social. “Nosotros bajamos el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a 0. Es el proceso de estabilización más exitoso de la historia y vamos a seguir por el mismo camino: bajando gastos e impuestos”, expresó.