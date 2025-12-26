Qué es el Comando Sur de los Estados Unidos

Qué es el Comando Sur de Estados Unidos y por qué interviene en otros países

En medio de las crecientes tensiones con Venezuela, Estados Unidos designó un nuevo jefe del Comando Sur y el mundo puso todas las miradas sobre la unidad militar estadounidense.

Qué es el Comando Sur de Estados Unidos: cómo surgió

El Comando Sur de los Estados Unidos (United States Southern Command o USSOUTHCOM en inglés) es uno de los principales grupos de combate del Departamento de Defensa de EE.UU. La unidad está encargada de planificar y ejecutar operaciones militares en América Latina y el Caribe y, además, coordinar la cooperación en seguridad con países aliados de la región.

Sin embargo, muchas veces suele involucrarse en conflictos políticos internos de otros países. En detalle, su área abarca 31 naciones latinoamericanas y caribeñas, además de ciertas partes del océano Atlántico y Pacífico entre los meridianos 30° y 92° oeste.

El nuevo jefe del Comando Sur es el teniente general Evan L. Pettus

El Comando Sur se estableció formalmente en 1963 con el nombre de "Caribbean Command" y, con el tiempo, se transformó en el principal comando estadounidense participando de diferentes ejercicios militares, cooperación bilateral y multilateral, asistencia humanitaria y acciones orientadas a enfrentar amenazas transnacionales.

El Comando Sur dentro de conflictos internos de otros países

De acuerdo con un estudio publicado por la Universidad de Harvard, entre los años 1898 y 1994, EE.UU. intervino en más de 40 ocasiones en las que EE.UU. para forzar cambio de gobierno en países de América Latina y en muchas de esas operaciones, además de deberse a la injerencia de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), las denuncias apuntan contra la intervención del Comando Sur.

Después de la Guerra Fría, y especialmente tras la caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, el Comando Sur ha centrado su interés en el combate del narcotráfico y el terrorismo internacional. Si bien se ve una disminución de su intervención en Latinoamérica, muchos consideran que el gigante norteamericano cambió su estrategia apoyándose cada vez más en las fuerzas de los propios países latinoamericanos para defender sus intereses en la región, sin dejar de meterse en asuntos internos.

A lo largo de la historia, el Comando Sur ha intervenido en diferentes conflictos internos de otros países

A mediados de diciembre de 2025, el presidente Donald Trump, ordenó un bloqueo total y completo de los petroleros que entran y salen de Venezuela. Se trata de otra de las maniobras de EE.UU. para presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro, en medio de su pedido de renuncia tras mencionar que sería “inteligente” que el mandatario venezolano dimitiera.

“No hay respuesta. Puede hacer lo que quiera. Tenemos una armada enorme, la más grande que jamás hayamos tenido, y la más grande que hayamos tenido en Sudamérica. Si quiere hacer algo, si se pone duro, sería la última vez que lo hará”, advirtió el presidente estadounidense.

Cuáles son las funciones y las principales tareas del Comando Sur de Estados Unidos

Según su página oficial, el Comando Sur se encarga de "disuadir la agresión, derrotar las amenazas, responder rápidamente a las crisis y desarrollar la capacidad regional" junto a sus aliados, naciones asociadas para "mejorar la seguridad y defender el territorio nacional de los Estados Unidos" y sus intereses nacionales. Entre las tareas principales del comando se encuentran: