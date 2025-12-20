Lula repudió la posible intervención de EE.UU. a Venezuela: "Catástrofe humanitaria"

En su discurso principal durante la cumbre de jefes de Estado del Mercosur de este sábado, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva repudió la posibilidad de que su par estadounidense Donald Trump ordene una intervención armada en Venezuela, a partir de las acciones militares que Estados Unidos lleva adelante en el mar Caribe cerca de las costas venezolanas. Lo calificó como una "catástrofe humanitaria" para la humanidad y "para todo el hemisferio".

Este sábado comenzó en Foz de Iguazú, en Brasil, la cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, que reúne en este momento a los presidentes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, además de otros representantes de países miembros. Entre los temas de agenda,está la firma prorrogada del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que podría concretarse en estos días.

El segundo punto importante es sin duda la avanzada militar de los Estados Unidos contra Venezuela, que además cuenta con amenazas directas hacia países como Colombia y al propio Brasil, país al que Donald Trump acusa de "perseguir" a su aliado político regional, el ex presidente Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado.

"Pasadas más de cuatro décadas de la guerra de las Malvinas, el continente sudamericano volvió a ser asombrado por la presencia militar de una potencia extrarregional", señaló Lula sobre el final de su exposición. "Los limites del derecho internacional están siendo probados. Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un precedente peligroso para el mundo", concluyó el presidente carioca.

El discurso de Javier Milei en el Mercosur: "Hace falta una reforma integral institucional"

El presidente argentino Javier Milei fue uno de los primeros en tomar la palabra durante la cumbre y mantuvo su línea crítica con el organismo internacional. Pidió llevar adelante una "reforma integral" del Mercosur con el objetivo de "reducir el costo económico y la burocracia" que atraviesan al bloque de países sudamericanos.

"El Mercosur nació con una misión clara de promover el comercio, aumentar la prosperidad, integrar mercados y elevar la competitividad de nuestras sociedad: ninguno de esos objetivos centrales se cumplió. No hay mercado común, no hay libre circulación efectiva, no hay coordinación macroeconómica, no hay armonización normativa real, no hay incremento significativo del comercio interno, no hay apertura suficiente al mundo", afirmó Milei. Y concluyó: "Sí hay una burocracia sobredimensionada e ineficaz que se expandió sobre sí misma. La realidad no se discute, se mide".