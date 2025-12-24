La Navidad suele ser sinónimo de celebración y armonía, pero para la familia real británica, esta época estuvo marcada por historias poco conocidas, prohibiciones y hasta presencias sobrenaturales. A lo largo de los siglos, las fiestas de fin de año en Reino Unido tuvo momentos tan curiosos como inquietantes.
Uno de los episodios más sorprendentes ocurrió en el siglo XVII, cuando la Navidad llegó a ser ilegal. Tras la caída del rey Carlos I y la llegada al poder de Oliver Cromwell, el gobierno puritano consideró las celebraciones navideñas como actos “decadentes” y “pecaminosos”. En 1644, el Parlamento prohibió cualquier festejo: desde villancicos hasta decoraciones y banquetes, cualquier manifestación navideña podía llevar a la prisión.
A pesar de esta prohibición, muchos británicos desafiaron la ley decorando sus casas en secreto y celebrando la Navidad de forma silenciosa. Esta resistencia terminó en 1660, cuando la restauración de la monarquía con Carlos II devolvió la libertad para festejar.
Leyendas paranormales en las navidades
Pero la historia no quedó ahí. Algunas tradiciones navideñas actuales de la familia real estarían influenciadas por leyendas paranormales que se cuentan en sus residencias oficiales. Por ejemplo, Anmer Hall y Sandringham son escenarios de historias de fantasmas que, según expertos en lo paranormal, prefieren manifestarse en Navidad antes que en Halloween.
En Anmer Hall, se dice que el espíritu de Henry Walpole, del siglo XVI, ronda la propiedad, mientras que en Sandringham hay testimonios de figuras espectrales que caminan por los pasillos durante la Nochebuena. A pesar de estas apariciones, la familia real sigue disfrutando de las fiestas en estos lugares, buscando paz y tradición.
Otro aspecto curioso es el discurso navideño del monarca, que hoy se espera cada año. Sin embargo, no siempre fue una costumbre sencilla. El rey Jorge V, por ejemplo, odiaba hablar por radio y se resistió durante años a dar su mensaje de Navidad. Finalmente, en 1932 cedió ante la presión mediática y desde entonces, el discurso se volvió una obligación con reglas estrictas sobre tono, duración y contenido para futuros reyes.
Las 10 tradiciones de la realeza británica en Navidad
-
Llegada escalonada a Sandringham: Los miembros de la familia y los invitados llegan en horarios distintos según su rango, con los más jóvenes primero y los de mayor jerarquía al final.
-
Partido de fútbol navideño: Una tradición deportiva en Nochebuena en la que los príncipes (como William y Harry) solían jugar un partido amistoso pero competitivo contra el personal de Sandringham.
-
Intercambio de regalos: Después del té de la tarde, la familia se reúne para intercambiar regalos, una costumbre de origen alemán introducida por el príncipe Alberto, en la que a menudo se prefieren obsequios de broma.
-
Decoración del árbol de Navidad: Una vez que todos están reunidos, los miembros más jóvenes ayudan a dar los últimos toques al árbol navideño principal de la residencia.
-
Cena formal de Nochebuena: Tras las actividades previas, se celebra una cena elegante a la luz de las velas, con un menú tradicional de varios tiempos y etiqueta formal.
-
Servicio religioso en Sandringham: La familia asiste al servicio de Navidad en la iglesia de St. Mary Magdalene dentro de la propiedad, una parte central de la celebración.
-
Almuerzo de Navidad: El 25 de diciembre continúan las festividades con un almuerzo tradicional que incluye platos clásicos como pavo asado y pudín navideño.
-
Mensaje de Navidad del monarca: El discurso navideño del rey —una tradición que data de 1932— se transmite por la tarde a toda la Commonwealth y la familia lo ve reunida después del almuerzo.
-
Bufé ligero por la noche: Más tarde, en la noche del 25, la familia comparte un bufé más informal centrado en pavo, en el que incluso el chef principal sirve la carne en el comedor.
-
Cacería del Boxing Day: El día 26 de diciembre se celebra la tradicional cacería del Boxing Day en los terrenos de Sandringham, otra costumbre anual vinculada a las festividades.