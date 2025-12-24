La Navidad suele ser sinónimo de celebración y armonía, pero para la familia real británica, esta época estuvo marcada por historias poco conocidas, prohibiciones y hasta presencias sobrenaturales.

Uno de los episodios más sorprendentes ocurrió en el siglo XVII, cuando la Navidad llegó a ser ilegal. Tras la caída del rey Carlos I y la llegada al poder de Oliver Cromwell, el gobierno puritano consideró las celebraciones navideñas como actos “decadentes” y “pecaminosos”. En 1644, el Parlamento prohibió cualquier festejo: desde villancicos hasta decoraciones y banquetes, cualquier manifestación navideña podía llevar a la prisión.

A pesar de esta prohibición, muchos británicos desafiaron la ley decorando sus casas en secreto y celebrando la Navidad de forma silenciosa. Esta resistencia terminó en 1660, cuando la restauración de la monarquía con Carlos II devolvió la libertad para festejar.

Leyendas paranormales en las navidades

Pero la historia no quedó ahí. Algunas tradiciones navideñas actuales de la familia real estarían influenciadas por leyendas paranormales que se cuentan en sus residencias oficiales. Por ejemplo, Anmer Hall y Sandringham son escenarios de historias de fantasmas que, según expertos en lo paranormal, prefieren manifestarse en Navidad antes que en Halloween.

En Anmer Hall, se dice que el espíritu de Henry Walpole, del siglo XVI, ronda la propiedad, mientras que en Sandringham hay testimonios de figuras espectrales que caminan por los pasillos durante la Nochebuena. A pesar de estas apariciones, la familia real sigue disfrutando de las fiestas en estos lugares, buscando paz y tradición.

Otro aspecto curioso es el discurso navideño del monarca, que hoy se espera cada año. Sin embargo, no siempre fue una costumbre sencilla. El rey Jorge V, por ejemplo, odiaba hablar por radio y se resistió durante años a dar su mensaje de Navidad. Finalmente, en 1932 cedió ante la presión mediática y desde entonces, el discurso se volvió una obligación con reglas estrictas sobre tono, duración y contenido para futuros reyes.

Las 10 tradiciones de la realeza británica en Navidad