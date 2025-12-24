Por qué no hay partidos del Boxing Day 2025 hoy en la Premier League de Inglaterra

Por qué no hay Boxing Day 2025 en la Premier League de Inglaterra.

Para sorpresa de muchos, la Premier League de Inglaterra no tiene partidos del Boxing Day en la Navidad del 2025. La tradicional fecha de las Fiestas en uno de los torneos de fútbol más importantes del mundo deja a los hinchas de todos los clubes a la expectativa, porque hasta este año el mencionado torneo era el único de los que se disputaba en esta época tan particular del año.

Sin embargo, en la vigente temporada no hay encuentros después de mucho tiempo por diversas situaciones. Si bien la principal es básicamente estructural y contractual, también hubo otros factores que influyeron en la ausencia de encuentros oficiales en esta oportunidad, por lo que los fanáticos sólo podrán ver un cotejo bien cercano: el Manchester United vs. Newcastle del viernes 26 de diciembre.

¿Por qué no hay Boxing Day 2025, sin partidos en la Premier League?

Los derechos de TV

Como suele ocurrir en todos los torneos, los derechos de televisación jugaron un papel preponderante. Es que la organización del certamen y sus socios de la TV acordaron un calendario que obliga a disputar 33 fines de semana de liga durante la temporada, dejando sólo cinco fechas para partidos entre semana. Ese diseño está estrechamente ligado a cómo se venden los derechos de transmisión -especialmente en los mercados clave- y a los compromisos para distribuir los encuentros en franjas específicas cada sábado.

El 26 de diciembre de 2025 cae en viernes, un día que en términos de contrato televisivo está considerado parte de un fin de semana estándar más que de un “festivo con muchos espacios de transmisión”. Para cumplir con lo estipulado (los 33 fines de semana estrictos), la liga tuvo que asignar los partidos de la jornada 18 a sábado 27 y domingo 28, reservando sólo ese único encuentro del viernes para la televisión en vivo. En otros años, cuando el Boxing Day coincidió con sábado o domingo, era más fácil cumplir con el número de fines de semana y, al mismo tiempo, mantener la programación festiva completa.

El calendario

La mayor cantidad de campeonatos disputados en los últimos tiempos, cada vez con más duelos, complica la situación también. Con más fechas de la Champions League, la Europa League y Conference League, junto al nuevo formato de la FA Cup con fines de semana exclusivos, el calendario inglés se ha comprimido. Esa presión obligó a la Premier a priorizar reservas de fines de semana enteros, más valiosos para la televisión, antes que jornadas multitudinarias en días laborables.

La búsqueda comercial entonces pasa básicamente por asegurar los espacios amplios para transmisiones en vivo, minimizar los choques de franjas, concentrar las audiencias a nivel global y cumplir con los compromisos contractuales. Por lo tanto, una vez más la cuestión extradeportiva primó por sobre lo futbolístico y el deseo de muchos hinchas en el mundo de ver acción de jerarquía en plena Navidad, como ocurrió en los años anteriores y seguramente volverá a suceder en el futuro cercano.

Una suspensión transitoria del Boxing Day

Sin embargo, todo indica que esta cuestión fue apenas temporal en esta temporada. Dado que en 2026 el 26 de diciembre caerá en sábado, la Premier League ha anticipado que la tradición puede volver a su forma más completa el año que viene.

Los partidos de la Premier League de Inglaterra en las Fiestas 2025