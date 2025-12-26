Chau River: un referente del ciclo Gallardo se va y definió su futuro

El 2025 llega a su fin para River Plate y con él se irán varios futbolistas del plantel que comanda Marcelo Gallardo. Si bien no todos definieron su futuro para el 2026, hay uno de ellos que está muy cerca de seguir su carrera en el exterior, aunque todavía no está confirmado. Será una de las varias bajas que tendrá el "Millonario" de cara a la temporada venidera en la que afrontará tanto los torneos locales como la Copa Sudamericana.

Además de Enzo Pérez, Gonzalo "Pity" Martínez, Ignacio "Nacho" Fernández y posiblemente el chileno Paulo Díaz, Milton Casco será otro de los que no seguirán cuando empiece el 2026 para el "Millonario". El exhombre de Gimnasia de La Plata y Newell's podría tener su primera experiencia a nivel internacional en un famoso club, debido a que ya iniciaron las tratativas para concretar su arribo. Por supuesto, será una baja de peso para el DT por la experiencia, pero también es cierto que su contrato expira este 31 de diciembre y no renovará.

Casco se va de River: su nuevo posible destino en el exterior

Según informó el periodista Germán García Grova en sus redes sociales, el lateral de 37 años está en "negociaciones encaminadas para reforzar a Atlético Nacional". De esta manera, el defensor quedará en libertad de acción y podrá firmar con el conjunto colombiano para el 2026, donde continuaría con su carrera después de varias temporadas en Núñez. De hecho, a mediados del 2015 llegó proveniente de la "Lepra" y con el correr del tiempo se aseguró un lugar entre los titulares.

En poco más de 10 años levantó un total de 13 trofeos y jugó más de 300 partidos vistiendo la "Banda Roja". Sin dudas, fue una pieza clave para Marcelo Gallardo como también para Martín Demichelis, aunque entre 2024 y 2025 no tuvo tanto rodaje como antes después del arribo de Marcos "Huevo" Acuña en su puesto. El próximo miércoles 31 de diciembre culminará una etapa en nuestro país y tendrá la oportunidad de jugar en un club del exterior por primera vez.

Milton Casco seguiría su carrera en Atlético Nacional de Medellín

Los números de Milton Casco en River

Partidos jugados : 316.

: 316. Goles : 5.

: 5. Asistencias : 24.

: 24. Títulos: Copa Argentina 2016, 2017 y 2019; Supercopa Argentina 2018, 2021 y 2024; Liga Profesional 2021 y 2023; Trofeo de Campeones 2021 y 2023; Recopa Sudamericana 2016 y 2019; Copa Libertadores 2018.

Cuáles son los posibles reemplazos de Casco como lateral izquierdo en River

Además de la opción de Marcos Acuña, quien es titular indiscutido para el DT, el "Millonario" sabe que necesita reforzar ese puesto en el verde césped. Los principales nombres que surgieron son los de Román Vega, Julio Soler y Elías Báez, aunque todavía no hubo avances al respecto. También apareció en el radar Alexandro Bernabei, exjugador de Lanús que actualmente se desempeña en el Inter de Porto Alegre de Brasil. Sin embargo, por ahora no hay nada cerrado con respecto a más refuerzos después de la llegada de Fausto Vera y Aníbal Moreno, quienes ya firmaron contrato.