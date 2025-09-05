Gallardo decide en diciembre: los 7 contratos que culminan en River

Gallardo debe definir la continuidad de 7 jugadores en River

El mercado de pases invernal cerró hace poco, y el nuevo foco se encuentra puesto en los jugadores que tienen grandes chances de quedar libres de River en diciembre. Son siete los nombres que se van a ser observados de manera especial por Marcelo Gallardo y su cuerpo técnico para determinar si merecen quedarse o cumplieron un ciclo.

Es prematuro comenzar a pensar en el mercado de verano, pero hay determinados equipos que deben hacerlo por la gran cantidad de jugadores que pueden llegar a perder. Algunos se encuentran con un enorme nivel y es necesario resolver su continuidad con cierta urgencia con el fin de que no terminen en otro equipo. Mientras que con otros es recomendable dejar pasar los meses para despejar algunas dudas.

Los jugadores que quedan libres

Milton Casco: desde su entorno señalan que le gustaría retirarse en River. Aunque la falta de minutos y la intención de sumar un jugador en su posición en los últimos dos mercados son determinantes. Algunos rumores los ubican en Newell's o Gimnasia, pero no se debe descartar que a sus 37 años tenga la chance de realizar su primera experiencia en el exterior y sea en Brasil

desde su entorno señalan que le gustaría retirarse en River. Aunque la falta de minutos y la intención de sumar un jugador en su posición en los últimos dos mercados son determinantes. Algunos rumores los ubican en Newell's o Gimnasia, pero no se debe descartar que a sus 37 años tenga la chance de realizar su primera experiencia en el exterior y sea en Brasil Nacho Fernández: "A fin de año veremos qué decisión tomamos con mi familia", expresó hace unos días sobre la chance de renovar o irse como libre. Una que depende también de Marcelo Gallardo, pero sabe que Gimnasia tiene todo preparado para celebrar su regreso, ya que lo sondean en cada mercado.

Enzo Pérez: su padre confirmó que había un deseo de retirarse en Deportivo Maipú y hasta se animó a fantasear con una despedida en River. Sin embargo, su continuidad es algo que se analizará en el final de la temporada en una charla con Marcelo Gallardo. Su edad es un factor más que clave para la posición que ocupa en cancha.

su padre confirmó que había un deseo de retirarse en Deportivo Maipú y hasta se animó a fantasear con una despedida en River. Sin embargo, su continuidad es algo que se analizará en el final de la temporada en una charla con Marcelo Gallardo. Su edad es un factor más que clave para la posición que ocupa en cancha. Pity Martínez: una serie de lesiones le impidieron transformarse en una clara alternativa. Al punto que no logró completar 90 minutos desde su regreso, por ende va a ser clave su rendimiento hasta diciembre para definir su continuidad o salida.

una serie de lesiones le impidieron transformarse en una clara alternativa. Al punto que no logró completar 90 minutos desde su regreso, por ende va a ser clave su rendimiento hasta diciembre para definir su continuidad o salida. Miguel Borja: hubo una charla informal en marzo para hablar sobre su continuidad, pero la misma no prosperó y desde entonces las partes no se volvieron a encontrar. El delantero tiene varias ofertas del exterior que son muy tentadoras en lo económico. Sin embargo, hace unas semanas reconoció que está todo encaminado para continuar. Su rendimiento en cancha podría ser clave para seguir. Si no aparecen los goles, va a ser muy poco probable que continúe.

Los que están a préstamo

Federico Gattoni: es el único que se entrena de manera diferenciada porque fue marginado por Marcelo Gallardo. Su salida está confirmada para diciembre, debido a que se termina el acuerdo que River y Sevilla firmaron a préstamo por 18 meses. Un jugador que iba a ser clave con Martín Demichelis, pero todo cambió cuando fue removido del cargo.

Giuliano Galoppo: llegó a préstamo y cuenta con una obligación de compra sujeta a cierta cantidad de partidos que dispute con la camiseta de River. Independientemente de esta variable, los rumores señalan que Marcelo Gallardo lo quiere dentro del plantel y el volante buscará quedarse. Algo que deberá incluir el pago de 3.2 millones de dólares a San Pablo de Brasil para adquirir su ficha.

El caso especial de Armani

Hace poco, se conoció que Franco Armani dispone de una cláusula en su contrato en el que puede tomar la decisión de marcharse en los primeros 15 días del nuevo año. Esto podría estar motivado por dos cuestiones. La primera por medio de una oferta que llegue desde el exterior y la segunda porque entiende que cumplió un ciclo y debe regresar a Colombia para retirarse en Atlético Nacional.

Sin embargo, los rumores señalan que el Pulpo tiene la intención de quedarse y podría llegar a extender su contrato por dos temporadas más. Algo que provocará que se revise la situación de Jeremías Ledesma, que desde su llegada en el mercado invernal del 2024 hasta la actualidad no logró superar la barrera de los 10 partidos. A fin de año, existen enormes chances de que el profesional considere marcharse a préstamo o por una venta.