Está en Netflix: cuál es la serie de terror clave para maratonear el fin de semana

Está en Netflix: cuál es la serie de terror clave para maratonear este fin de semana

Netflix añadió recientemente a su catálogo NOS4A2, una serie estadounidense que combina el terror y lo sobrenatural de manera atrapante. La producción fue lanzada en 2019 y seis años después genera furor entre los usuarios de la plataforma.

De qué se trata NOS4A2, la serie clave para maratonear el fin de semana

La serie, protagonizada por grandes actores, sigue la historia de Victoria "Vic" McQueen (Ashleigh Cummings), una joven de Nueva Inglaterra que descubre que atravesando un viejo puente derruido puede encontrar objetos perdidos de forma sobrenatural.

La serie combina lo sobrenatural y el terror de manera atrapante

Vic comenzará a adentrarse en este mundo oculto lleno de seres buenos y muchos otros corrompidos por el poder como Charlie Manx, (Zachary Quitno) un inmortal que ha adquirido la vida eterna alimentándose con las almas de los niños a los que da caza. La joven intentará detenerlo con el riesgo de quedar atrapada en Christmasland, su retorcido mundo de fantasía donde todos los días son Navidad.

Ambientada en una tierra navideña tenebrosa, la producción está basada en la novela homónima de Joe Hill, el hijo de Stephen King y cuenta dos temporadas y un total de 20 episodios. La primera temporada fue lanzada en 2019 y la segunda temporada en 2020. Tras su éxito, llega a la plataforma y es furor entre los lectores de la novela que no tuvieron oportunidad de verla y los nuevos espectadores.

¿Cómo se conforma el elenco de NOS4A2?

La serie cuenta con un elenco de grandes actores, entremezclados en maquillaje escalofriante en un mundo retorcido. Entre los actores principales se encuentran: