Cuánto cuesta pintar una casa en Argentina en diciembre de 2025

Cuánto cuesta pintar una casa de 100 metros cuadrados.

Los expertos en decoración recomiendan renovar la pintura del hogar cada cinco a siete años para mantenerlo fresco y actualizado. En Argentina, el costo para pintar una vivienda completa varía mucho, ya que depende de factores como la mano de obra, el tipo de pintura, la preparación de las superficies y la ubicación del inmueble.

Como referencia, para una casa de 100 m² que incluya pintura interior y exterior, el gasto en materiales ronda entre $800.000 y $900.000 si se opta por una pintura de calidad media. Si a esto se le suma la mano de obra, que puede costar entre $2.000.000 y $3.000.000 si se contrata a profesionales. Estos valores pueden aumentar si la vivienda requiere reparaciones importantes, trabajos de enduido, tratamientos contra humedad o si se eligen pinturas premium o acabados texturados.

El presupuesto habitual incluye la preparación de las superficies, que abarca lijado, masillado y aplicación de selladores, además de la mano de obra para aplicar entre dos y tres manos de pintura. También suelen contemplarse los materiales básicos como pinturas, imprimaciones y herramientas, y la limpieza final del lugar. En ciertos casos, los clientes prefieren comprar la pintura por su cuenta y el costo se presupuestaría aparte.

Por lo general, para una casa de estas dimensiones se necesita un equipo de dos a tres pintores profesionales. El trabajo completo dura entre cinco y ocho días laborales, considerando la preparación, la aplicación de pintura en interiores y exteriores y los tiempos de secado entre manos. Durante ese período, el equipo se dedica exclusivamente a esa vivienda, trabajando jornadas completas.

Antes de comenzar con la pintura, es fundamental que la familia prepare el hogar: retirar o cubrir muebles, descolgar cuadros y cortinas, proteger pisos y aberturas, y definir los colores con anticipación.

Respecto al secado, la pintura suele estar al tacto entre una y dos horas, mientras que el secado completo demora alrededor de 24 horas en interiores y entre 24 y 48 horas en exteriores, según la humedad y las condiciones climáticas. Para aplicar una nueva capa, se recomienda esperar de cuatro a seis horas.

Cuáles son los colores tendencia para el 2026

Para quienes quieran adelantarse y planificar la renovación, es importante conocer las tendencias en colores para el 2026. Se espera que el próximo año haya una fuerte presencia de tonos cálidos y naturales. En interiores, los colores que se destacarán son los neutros cálidos como cremas y beiges, los tonos tierra, verdes suaves y azules apagados, además de colores profundos para paredes con acento.

En cuanto a exteriores, predominan los colores inspirados en la naturaleza, como grises cálidos, verdes y arenas, combinados con detalles que aportan personalidad sin perder elegancia. Estas paletas buscan crear ambientes cálidos y acogedores, conectados con el entorno.