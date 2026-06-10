Trump dice que busca director permanente de servicios de inteligencia con experiencia en seguridad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles ‌que está buscando ‌un candidato permanente con experiencia en seguridad nacional para dirigir la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI, por sus siglas en inglés).

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump ​añadió que ⁠había pedido a Bill Pulte ‌que reduzca de forma inmediata ⁠el tamaño de la ⁠oficina y reenvíe al personal a sus agencias de origen cuando asuma el cargo ⁠de director en funciones el ​19 de junio.

"He nombrado ‌a William Pulte director ‌interino de Inteligencia Nacional, quien asumirá ⁠el cargo el 19 de junio, y le he pedido que lleve a cabo la reducción inmediata ​y ‌necesaria de la oficina, reincorporando al personal a sus agencias de origen", escribió Trump.

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"Al mismo tiempo, estoy buscando un candidato permanente ⁠para la ODNI con experiencia en seguridad nacional", agregó.

Trump también pidió al Congreso que le conceda una prórroga a corto plazo de una importante autoridad de vigilancia, conocida como la Sección 702 ‌de la FISA, para disponer de tiempo para la selección y confirmación de un director permanente de la agencia.

La sección 702 de la Ley de ‌Vigilancia de Inteligencia Extranjera permite a los servicios de espionaje estadounidenses monitorizar correos electrónicos ‌y otras ⁠comunicaciones de extranjeros ubicados fuera de Estados Unidos sin ​necesidad de órdenes judiciales individuales. La autorización expira el viernes.

Con información de Reuters