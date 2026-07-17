Trump amenaza con revocar licencia de cadenas de TV de EEUU que no transmitieron su discurso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viaja a Pensilvania para asistir a la Cumbre de Defensa e Innovación de Pensilvania.

Dos de las tres principales cadenas de televisión estadounidenses y la CNN ‌no transmitieron el jueves, ‌en horario de máxima audiencia, el discurso del presidente Donald Trump en sus plataformas principales, lo que provocó las críticas de un mandatario que está ejerciendo una presión sin precedentes sobre los medios.

El discurso se centró en la seguridad electoral, a cuatro meses de los ​cruciales comicios de ⁠mitad de legislatura. Durante su discurso, Trump afirmó ‌que las cadenas que no lo transmitieron ⁠forman parte de una "conspiración" y ⁠que se les debería retirar la licencia.

"En una medida poco habitual, las cadenas de noticias falsas NBC y ABC ⁠han declarado que no cubrirían este discurso", afirmó, ​añadiendo que "un fraude como este debería ‌suponer la revocación de sus ‌licencias".

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Según los expertos, las cadenas gozan de amplios ⁠derechos amparados por la Primera Enmienda para decidir qué emiten. Sin embargo, históricamente, las emisoras han retransmitido la mayoría de estos discursos con el argumento de ​que proporcionan ‌información de interés público.

A última hora de la tarde del jueves, un portavoz de ABC News declaró que la cadena transmitiría el discurso de Trump a través de su plataforma de ⁠streaming ABC News Live y de ABC News Radio, pero no en su canal de televisión.

NBC News retransmitió las declaraciones del presidente en su servicio de streaming gratuito, NBC News NOW, pero no en su canal principal de televisión, según una persona conocedora del asunto. La empresa ‌se negó a hacer comentarios.

En un comunicado, la CNN afirmó que seguiría el discurso en busca de noticias, con una retransmisión en directo en su página web y en CNN All Access, su canal de streaming por ‌suscripción.

Los canales de streaming de ABC y NBC suelen atraer a una fracción de los espectadores que alcanzan sus señales ‌de emisión ⁠tradicionales. La red digital de CNN es un servicio de pago con una audiencia ​menor que la de su canal habitual de cable.

(Reporte adicional de Edmund Lee en Nueva York y David Shepardson en Washington, D.C.; editado en español por Carlos Serrano)