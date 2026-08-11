Tres personas mueren en ataques contra buques en el mar Rojo y el golfo Pérsico: fuentes

Tres tripulantes fallecieron el martes ​en un presunto ataque hutí contra un pequeño buque de carga en el estrecho de Bab el-Mandeb, mientras que un portacontenedores fue alcanzado por un misil frente a las costas de Pakistán en lo ‌que se sospecha que fue un ataque ‌estadounidense, según informaron diversas fuentes.

De confirmarse, las víctimas mortales a bordo del Tihamah, de propiedad egipcia, serían las primeras en un ataque hutí contra el transporte marítimo desde que comenzó la guerra de Irán el 28 de febrero. El grupo, respaldado por Irán, no ha reivindicado el ataque.

Dos paquistaníes y un indonesio perdieron la vida, según fuentes yemeníes. Tras el ataque, la tripulación perdió el control del buque y fue abordada por la guardia costera yemení, añadieron. Las fuerzas yemeníes fueron entonces objeto de disparos, según informó el grupo británico de gestión de riesgos marítimos Vanguard.

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Los ​hutíes declararon un embargo marítimo contra ⁠Arabia Saudita en el mar Rojo el 20 de julio, en respuesta a lo que describieron como un ‌asedio saudí. Riad niega que Yemen se encuentre sitiado.

El buque fue alcanzado por un proyectil ⁠de origen desconocido, según un informe recibido por la agencia UK ⁠Maritime Trade Operations (UKMTO), afiliada a la Marina británica. El incidente se produjo mientras el buque se encontraba fondeado al noreste de la isla yemení de Perim, según el grupo británico de seguridad marítima Ambrey.

ATAQUE FRENTE A PAKISTÁN

El buque ⁠portacontenedores Vela Nova, con bandera panameña, fue alcanzado por un misil en un ataque frente a las ​costas de Pakistán mientras se dirigía al golfo de Omán, según informaron fuentes de ‌seguridad marítima a Reuters.

The Wall Street Journal informó de ‌que el buque fue atacado por un helicóptero estadounidense que disparó un misil Hellfire contra el timón ⁠del barco después de que este intentara eludir un bloqueo estadounidense contra el transporte marítimo vinculado a Irán en la región.

El Mando Central de Estados Unidos no hizo comentarios de inmediato.

De confirmarse, sería el duodécimo buque atacado por las fuerzas estadounidenses desde que se anunciara el bloqueo en abril y el tercero desde que se reimpusiera el bloqueo ​el 14 de ‌julio.

El buque hizo escala recientemente en Bombay y en Port Klang (Malasia), donde también se han avistado buques vinculados a Irán, según afirmó Charlie Brown, asesor principal del grupo de presión estadounidense United Against Nuclear Iran (UANI), que supervisa el tráfico de petroleros relacionados con Irán mediante el seguimiento de buques y por satélite.

"La información sobre la inmovilización y detención por parte de Estados Unidos del Vela Nova, ⁠con bandera panameña, cerca de la línea de bloqueo en el golfo de Omán, tras su reciente escala en Mumbai junto a estos buques, pone de relieve el mayor escrutinio al que se somete actualmente el transporte marítimo relacionado con Irán", señaló.

Se cree que el buque fue alcanzado a unas 71 millas náuticas de la costa de Pakistán, según informó Vanguard. La UKMTO también indicó que había recibido un informe sobre un incidente en el que se vio implicado un buque portacontenedores.

TRÁFICO MARÍTIMO

El tráfico marítimo a través del estrecho de Bab el-Mandeb y el mar Rojo se ha reducido en más de un 50% ‌desde la anterior oleada de ataques hutíes contra el transporte marítimo entre 2023 y 2025.

El tráfico ha disminuido aún más desde que los hutíes anunciaron su bloqueo el mes pasado. Según datos de Kpler, la semana pasada pasaron por el estrecho una media de 32 buques al día, frente a la media de 50 registrada antes del bloqueo.

Ambrey señaló que el buque de carga, que según algunas fuentes era el Tihamah, no era de propiedad ni estaba operado por Arabia ‌Saudita, y que había zarpado el sábado del puerto de Al-Mokha, controlado por el Gobierno yemení.

Los datos de LSEG indican que las empresas egipcias son las propietarias y gestoras del buque. Ninguna de ellas respondió a los correos electrónicos ni a las llamadas ‌telefónicas de Reuters en las ⁠que se solicitaba un comentario inmediato.

El tráfico se ha visto aún más afectado en el estrecho de Ormuz, por donde solo pasaron seis buques el lunes, lo que supone un ​descenso respecto a la media de los últimos diez días, de unos 11, y a los niveles previos a la guerra, de entre 130 y 140.

Con información de Reuters