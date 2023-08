La importancia del diseño, el orden y los electrodomésticos de una cocina armoniosa

Si cada ser humano tuviera que pensar en la cocina de su hogar en tiempos cuando eran pequeños, luego adolescentes y en la actualidad, se darían cuenta de que este espacio es el más sagrado de una casa. Aquí se construye la unión de una familia o la paz de una persona que vive sola. En este sentido, la cocina es un lugar que requiere de un mantenimiento y un orden que la convierta en el ambiente más armonioso de un hogar.

En la actualidad, las cocinas se encuentran repletas de productos y accesorios que cumplen diversas tareas, nos referimos a las tostadoras, las arroceras, las freidoras de aire, las licuadoras, las cafeteras, las multiprocesadoras y varios otros productos que se hacen cada vez más y más populares entre la gente. El único problema con este fenómeno es que los espacios de las cocinas cada vez tienen menos lugares para tener estos electrodomésticos a mano sin saturar su imágen.

La necesidad de tener una cocina cómoda, espaciosa y bella

El diseño, el almacenaje y la decoración son los tres puntos más importantes de cualquier cocina por orden de importancia. La construcción determina todo aquello relacionado a los espacios y el “mapa” de movimiento, el almacenaje se encarga de camuflar todos los instrumentos, alimentos y especias y, finalmente, la decoración es la más subjetiva y personal: cómo cada uno desea que se vea su cocina.

Construcción y diseño de la cocina

El diseño es el primer paso y el más primordial de todos, ya que define su personalidad de forma permanente. La manera en que este espacio se construye puede determinar su comodidad, facilidad de movimiento para los miembros del hogar. Además, ofrece la posibilidad de instalar diversos electrodomésticos esenciales, como la heladera o un lavavajillas, mucho antes de pensar en una licuadora Oster u otro dispositivo semejante.

Por lo general se pretende que las cocinas tengan ciertas características en común, como por ejemplo asegurarse de que la zona de circulación no perturbe las actividades que se llevan a cabo ahí, que la posición del horno y la heladera se encuentren en extremos opuestos, que la zona de almacenaje se encuentre en la parte central y que los electrodomésticos se utilicen en la zona de trabajo de la cocina.

En este sentido, otro aspecto que comparten las cocinas son sus tipos de distribución, las cuales se dividen en cuatro partes: caliente, fría, de trabajo con sus artículos de Oster y la parte de almacenaje en lo que se conoce como la mesada. Naturalmente, el lugar de instalación del horno, ya sea eléctrico o a gas, la heladera y un posible lavavajillas son más fáciles de ubicar.

Estas partes o “zonas” de la mesada suelen tener distintos tipos de distribución, algunas más populares que otras, y que se los conoce como de tipo L, tipo U, “en línea” y “en paralelo”. Las partes de la mesada varían en su posición de acuerdo a estas distribuciones, aunque siempre cumplen las mismas reglas de posición: por ejemplo, jamás tener en espacios compartidos una heladera y un horno.

Como un “plus” para un diseño de cocina cómodo y agradable, es recomendable instalar la mesada a una altura mínima de 90 centímetros y una profundidad contra la pared de al menos 60 centímetros. Con estas medidas se favorece la salud de la espalda y el cuello, así como el espacio en el que se puede trabajar e instalar diversos productos Oster de gran calidad.

El almacenamiento en la cocina

Los tipos de almacenamientos que se pueden instalar en una cocina dependen mucho de dos factores: en primer lugar, de la cantidad de miembros que habitan un hogar (los que consumen) y el espacio disponible para instalarlos. Este punto implica que hay alturas y distancias ideales para instalar alacenas, cajones y otras formas de almacenamiento que no solo establecen un orden, sino también son favorablemente estéticos.

Los diseñadores de interior recomiendan que las alacenas de pared se instalen a una altura que favorezca a los dueños de casa pero sin ser demasiado alta. Usualmente con una distancia de 55 centímetros entre la mesada y el principio de la alacena suele ser más que suficiente, aunque esta no puede encontrarse paralela a la profundidad de ella. Por este motivo, se suele recomendar unos 35 centímetros de profundidad de este mueble.

A su vez, las alacenas de pared deben tener una altura de 70 centímetros y no superar un ancho de 80 centímetros (en el caso de las alacenas de doble puerta). Es aconsejable también que las alacenas tengan puertas que se ajusten bien para que no se abran de la nada de forma innecesaria y que, de ser posible y accesible para el usuario, sean de vidrio, a fin de ofrecer una imagen más atractiva de ellas en la cocina.

El número de alacenas, ya sean de pared o de piso, dependerá siempre del tamaño de la cocina y los espacios disponibles que ésta tenga. Sin embargo, una de las mejores características que puede poseer una cocina a simple vista es la de su amplitud. Esta virtud se acorta más y más a medida que llenamos la cocina con muebles y aparatos de todas clases, por lo que se recomienda tener solo una o dos alacenas de pared y un solo armario.

En la actualidad, dentro de las cocinas comenzaron a ser más y más populares las cajoneras para guardar y ordenar no solo los cubiertos y otros artículos pequeños, sino también ollas, fuentes y electrodomésticos como una licuadora Oster reversible, cafeteras, arroceras, freidoras de aire y muchos más. Las cajoneras cuentan la ventaja de tener una profundidad mucho más amplia debido a que se ubican bajo la mesada de la cocina.

Otra clase de muebles que encontró su espacio en el mercado son los estantes abiertos, es decir, aquellos que no poseen paredes, techo o puertas. Aunque se trata de muebles muy estéticos, simpáticos y sobre todo económicos, no son muy recomendables para ordenar elementos grandes o que pueden romperse o abollarse fácilmente, por lo que suele limitarse su uso para tazas, la organización de especias y para decorar con alguna planta.

Una decoración a gusto, con sencillez y coherencia

Como indicamos anteriormente, la decoración es el aspecto más subjetivo de una cocina, puesto que cada individuo tiene sus propios gustos y afinidades. Aún así, muchas personas creen que llenar cada espacio, pared y superficie de la cocina es algo positivo. Si recordamos líneas anteriores, veremos que este ambiente de la casa suele ser mucho más atractivo y armonioso siempre y cuando este se perciba como espacioso.

El acto de decorar los ambientes en los que vivimos implica volcar la personalidad e identidad de sus habitantes en él. Se puede hacer adornando estos espacios con imágenes que se aprecian de películas, series o incluso dibujos animados; con figuras de animales que representan a quienes viven en la casa; o incluso hacer prints con fotografías que recuerdan momentos especiales vividos por ellos.

Cuando nos referimos a decoración, no hablamos de electrodomésticos a la vista como una licuadora portátil o una arrocera, por más bellas que sean. La decoración es el arte personal de darle pequeños toques y colores a un lugar para hacerlo más llamativo y bonito, aunque no deben provocar un efecto de aglomeración. Por este motivo, es mejor tener en cuenta qué clase de decoraciones suelen ser las mejores para una cocina.

La decoración no trata solo de colgar adornos, sino de crear un espacio que sea amigable a la vista, que tenga coloraciones coherentes y adecuadas a la pintura de la habitación y que no se sienta como algo que avasalla el espacio en cuestión. La decoración se encuentra en las cortinas, el material de la mesada, la pintura de las paredes, el color de los repasadores, el estilo de la heladera o el horno y muchos otros aspectos más.

La armonía de los colores es quizás el punto de vista más importante de cualquier habitación de la casa, no solo de la cocina. Esto implica que a la hora de colgar un cuadro, un par de cortinas o hasta elegir platos nuevos tengamos en cuenta que no se puede combinar cualquier color con otro. Una forma sencilla de lidiar con esta cuestión es buscar en internet paletas de colores que se vean bien y coincidan con los gustos de cada persona.

Pero no todo se trata de colores. El material de la mesada, los cajones, las alacenas y hasta los electrodomésticos de Oster Perú son igual de importantes que los colores. Los materiales como el plástico, la madera y el metal son muy particulares y no siempre son los más adecuados para decorar una cocina. Para dar un ejemplo, no siempre los componentes que tienen un revestimiento metálico quedan bien con paredes de tonos oscuros.

Las paredes de colores minimalistas como una gama oscura de verdes, amarillos o incluso beige pueden dar una sensación de calma y alegría a una cocina, pero no deberían mezclarse con componentes, electrodomésticos y otros instrumentos que posean colores demasiado vivos como los rojos intensos o azules eléctricos. Al contrario, estos elementos deberían poseer colores da gama clara o muy oscura, como grises, marrones o incluso negros.

Otro aspecto de la decoración de una cocina incluye el tipo de superficies: lisas (de un solo color y textura) o marcadas, moldeadas, entre otras. Es mucho más fácil encontrar colores y decoraciones para una cocina construída y pintada con colores lisos que con los otros, como las maderas y el mármol, por lo que es algo a tener en cuenta en la fase de diseño y construcción.

Una breve recomendación por parte de una experta

Agustina Masci, especialista argentina en decoraciones, recomienda en un artículo para Infobae que es posible también definir la decoración de una cocina con estilos coloridos y estridentes, que llamen la atención pero que no saturen demasiado la vista.

Entre algunas combinaciones, Masci expresa en su nota que combinar una gama de amarillos con la madera y una variedad de azules con materiales como el acero inoxidable son grandes opciones para embellecer una cocina.

Tres electrodomésticos infaltables en una cocina

La tecnología se encuentra a la orden del día en todos los hogares y en cientos de formas, desde las Smart TVs hasta los asistentes de voz que prenden y apagan las luces de la casa, entre otras tareas. En la cocina este fenómeno no es para nada diferente, ya que existen el día de hoy una variedad de dispositivos que hasta hace menos de una década eran impensados para la gente y que hoy son económicos como el precio de licuadora Oster.

Las licuadoras

Los modelos de licuadoras Oster, en primera instancia, suelen dividirse en dos: los portátiles y los no portátiles (o fijos). Las licuadoras portátiles tienen la cualidad de poder llevarlas a cualquier lugar sin problemas, siempre y cuando tengamos su cable USB de carga, sin embargo, estas no suelen tener la misma potencia que las licuadoras que necesitan enchufarse a la corriente.

Las licuadoras portátiles son más que útiles para hacer comidas rápidas y que no requieren tanto procesamiento. Al mismo tiempo, se trata de dispositivos que no ocupan espacio en las cocinas ya que son pequeños, livianos y fáciles de limpiar y guardar.

Por otra parte, cuando nos encontramos con licuadoras precios, es común encontrar los más altos en las fijas, ya que son más grandes, potentes y ofrecen más configuraciones de uso.

Las arroceras

El arroz es uno de los alimentos más populares, de hecho, es la comida básica para la mitad de la población mundial. Se puede comer solo, se sirve como aditivo para las carnes, se prepara para las sopas, para el sushi y para muchas otras clases de platos.

Las arroceras no solo son fáciles de utilizar, son también fáciles de lavar y, sobre todo, teniendo en cuenta el orden y la belleza de la cocina, tienen un tamaño ideal para poder guardarse con sencillez en un cajón o en algún estante de la alacena.

Las cafeteras

Las cafeteras ya tienen varios años en el mercado. El café de la mañana y el casual de la tarde no pueden faltar nunca para los trabajadores y estudiantes universitarios. Gracias a su variedad de marcas, las cafeteras Oster precios y otras siguen siendo de los electrodomésticos más vendidos en todo el mundo y uno de los más populares en Perú.

A la hora de pensar en la cocina no hay que olvidar estos consejos y las indicaciones de los diseñadores de interiores, ¡a fin de tener un hogar cálido y cómodo como debería ser!