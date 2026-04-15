"Desleal y dañina": Formosa acusa a la oposición de confundir sobre la responsabilidad de los aumentos y apuntó contra Nación

En el marco de los constantes aumentos de los servicios energéticos en el país, desde el Gobierno de Formosa rechazaron las críticas de la oposición provincial, a la que acusaron de “confundir a la población” al atribuirle a la provincia la suba de las tarifas eléctricas. En ese sentido, remarcaron que el origen de los incrementos responde a decisiones del Gobierno nacional encabezado por Javier Milei.

Sobre ello, el diputado provincial y presidente del bloque justicialista en la Legislatura, Agustín Samaniego, sostuvo que el aumento de la energía “es un fenómeno nacional que se da en todas las provincias”, pero advirtió que en Formosa “hay una oposición que intenta culpar al Gobierno provincial por una situación que no genera”.

En esa línea, calificó como “desleal y dañina” la postura de sectores opositores y consideró que buscan instalar responsabilidades locales en un problema de origen nacional. Además, explicó que el costo de la energía se compone de tres factores,generación, transporte y distribución, definidos en gran parte por políticas nacionales.

Los aumentos del Gobierno nacional

"Los mayores aumentos se registran en los dos primeros, que dependen de decisiones del Gobierno nacional", indicó Samaniego, y remarcó que la distribución que realiza la empresa provincial (REFSA) representa un porcentaje menor y tiene uno de los valores más bajos del país, e insistió en que la oposición local “omite deliberadamente estos datos” para generar malestar social.

En esa línea, responsabilizó a dirigentes opositores de “no explicar el impacto de las medidas nacionales en la economía cotidiana” y, en cuanto al contexto económico, el diputado advirtió que la situación impacta en la economía de lo ciudadanos: "Han aumentado todos los servicios, el combustible, la mercadería, pero los salarios no acompañan. No hay aumento que alcance", expresó.

Samaniego cuestionó el rumbo económico del país, y concluyó: "Ese esquema termina perjudicando a la gente, mientras algunos sectores políticos intentan desviar la discusión".

Cómo afecta Nación a las provincias

La política energética implementada por la gestión de Javier Milei, centrada en la quita de subsidios y el alza de precios mayoristas, provocó un impacto dispar en la provincia de Formosa entre finales de 2023 y principios de 2026. Los usuarios de ingresos bajos y medios sufrieron incrementos en sus facturas de hasta el 2.374%, que pasan de abonar menos de $4.000 a un valor unificado de $73.625.

En contraste, los sectores de mayores recursos experimentaron una suba significativamente menor, del 226%, lo que evidencia que la carga del ajuste recayó principalmente sobre los hogares más vulnerables. Ante este escenario, la administración de Gildo Insfrán busca mitigar el efecto de las medidas nacionales mediante el subsidio al Valor Agregado de Distribución (VAD). Al ser este el único componente de la tarifa bajo jurisdicción provincial, el gobierno local absorbe parte de los costos operativos de la distribución eléctrica para reducir el monto final que pagan los ciudadanos.