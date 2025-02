Contra el ajuste de Milei: La Rioja continúa con la tarifa eléctrica más económica del país

Según el reporte de tarifas y subsidios de enero 2025 que publicó el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA-Conicet, la provincia de La Rioja continúa teniendo las tarifas eléctricas más bajas del país. Esto se debe a la estrategia implementada por el gobernador Ricardo Quintela que evita trasladar los aumentos tarifarios nacionales a los usuarios provinciales, con el fin de resguardar a las familias y comercios riojanos del fuerte impacto de los tarifazos dispuestos por el presidente Javier Milei.

El documento publicado por el IIEP-UBA Conicet indica que la factura promedio nacional, por 265 Kwh/mes, trepa a $56.622 para un hogar de altos ingresos (N1); a $38.969 para un hogar de ingresos medios (N3); y a $32.116 para un hogar de ingresos bajos (N2). Al momento de realizar la comparación de los cuadros tarifarios entre jurisdicciones, ante igual consumo, las facturas finales más bajas se encuentran en La Rioja, seguido por la provincia de Santa Cruz y por la región del AMBA, para todos los segmentos de ingresos.

El IIEP-UBA Conicet detalla que La Rioja alcanzan los valores más bajos con una factura de $30.743 para un hogar de altos ingresos (N1); mientras que un hogar de ingresos medios (N3) abona $4.347 al mes. En el caso de los hogares de ingresos bajos (N2), las familias cubren un costo de tan solo $4.070 mensual.

Es importante destacar que La Rioja mantiene actualmente subsidios a las tarifas de energía eléctrica, que explican por qué ocupa el lugar más bajo en el ranking del IIEP-UBA Conicet, que beneficia a los usuarios en un contexto nacional marcado por el ajuste económico. Esta continuidad en las políticas de protección energética que ya habían sido aplicadas en momentos difíciles como la pandemia, ponen al gobernador Quintela como el principal responsable del bienestar de sus ciudadanos, al priorizar su estabilidad económica y calidad de vida.

Un alivio al bolsillo de los riojanos

Esta semana, tras la decisión tomada por el Gobierno nacional de quitar los subsidios a miles de familias riojanas, la Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja (EDELaR) confirmó que la provincia subsidiará a 33 mil familias que actualmente perdieron el beneficio nacional.

En comunicación con El Destape 1070, el presidente de EDELaR, Jerónimo Quintela, recordó que en septiembre del 2022 el Gobierno nacional, en acuerdo con todas las provincias, generó una disposición por la Secretaría de Energía de ese momento, que establecía que había un grupo de familias que no hacía falta que se segmentara, por su condición económica normal y habitual. "Ellos son los jubilados de mínima, pensionados, que no tienen trabajo en blanco, que viven en barrios vulnerables y otros grupos que, por default, no era necesario que completen la declaración jurada para inscribirse en esta segmentación", recordó Jerónimo Quintela.

A continuación, el titular de EDELaR remarcó: "Lo que pasó en noviembre pasado es que se derogó la resolución, y eso hizo que 33.000 familias riojanas pasen automáticamente del nivel 2 al 1". De esta manera, por decisión de Nación, las familias riojanas de bajos ingresos pasaron a formar parte del grupo de mayor ingreso de forma abrupta. "Esto hizo que pierdan todo el subsidio energético que tenían en su boleta", criticó Quintela en diálogo con El Destape 1070.

El presidente de EDELaR consideró que el nuevo costo de las facturas es excesivo: "Más para estas familias, que son los jubilados, pensionados de la mínima, personas que cobran la AUH", y aclaró que no se inscribieron para recibir el subsidio antes porque "están pensando todos los días cómo conseguir un remedio, y no están tan abocados a los trámites cotidianos y a la información".

Esto propulsó al Gobierno riojano a pensar una estrategia para velar por el bolsillo de estas familias más vulnerables: "El Gobernador dijo que nosotros, como provincia, íbamos a considerar a estas familias que estaban incluidas en la disposición y van a obtener el beneficio provincia, aunque hayan perdido la segmentación en este registro nacional". De esta manera, alrededor de 33.000 usuarios riojanos se verán beneficiados con una medida que será un importante alivio al bolsillo. "Estas familias van a poder acercarse a cualquier oficina de la distribuidora e inscribirse, el trámite no es personal", concluyó Quintela.