Sudáfrica jugará diferente, no mostrará lo mismo que en debut mundialista: DT de República Checa

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - Corea del Sur vs República Checa

Por Trevor ​Stynes

ATLANTA, 17 jun (Reuters) - Sudáfrica mostrará una cara distinta respecto a ‌la derrota ‌que sufrió en su debut por el Grupo A del Mundial, dijo el miércoles el entrenador de República Checa, Miroslav Koubek, quien no espera que sus ​rivales jueguen ⁠de forma similar a como ‌lo hicieron en su ⁠primer partido.

Los checos ⁠cayeron 2-1 ante Corea del Sur, mientras que Sudáfrica sufrió una derrota ⁠2-0 contra México en ​un partido en el ‌que el seleccionador ‌Hugo Broos desplegó una defensa ⁠de cinco hombres, algo poco habitual. Koubek no prevé que utilice tácticas tan conservadoras cuando ​se ‌enfrenten el jueves.

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"Sudáfrica optó por un estilo inusual contra México", declaró Koubek a periodistas. "Prefirieron jugadores de un perfil ⁠diferente al habitual. Fue una alineación diferente. Así que no espero que esta vez sea igual, imagino que jugarán con una estrategia ligeramente diferente".

Una victoria es casi crucial ‌para que ambos equipos mantengan sus esperanzas de superar la fase de grupos, y Koubek fue consultado sobre si eso lo ponía ‌más nervioso de cara a este partido.

"Digamos que es una tensión saludable ‌antes ⁠de un partido (...) No voy a derrumbarme bajo la ​presión, pero claro que siento tensión", señaló.

Con información de Reuters