Tripulantes de buques de guerra iraníes rescatados por Sri Lanka regresan a casa

FOTO DE ARCHIVO. Un buque de la Armada de Sri Lanka se acerca al buque de la Armada iraní IRIS Bushehr durante una operación de rescate, frente a la costa de Colombo, Sri Lanka

Más de 200 tripulantes iraníes de dos buques de guerra ‌que fueron rescatados ‌por Sri Lanka han sido repatriados a su país, dijo el miércoles un alto responsable.

Sri Lanka rescató a 32 tripulantes iraníes del buque de guerra IRIS Dena el 4 de marzo, después de ​que este fuera ⁠alcanzado por un torpedo lanzado desde ‌un submarino estadounidense.

El buque regresaba ⁠de unas maniobras navales ⁠organizadas por India, en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sri ⁠Lanka también rescató el 5 de ​marzo a 208 tripulantes de ‌un segundo buque, el ‌IRIS Booshehr, que también había solicitado ⁠ayuda a Colombo tras sufrir una avería en el motor.

"La tripulación de ambos buques fue trasladada en avión alrededor ​de las ‌23:00 horas del martes por la noche en un vuelo especial", dijo a Reuters el viceministro de Defensa esrilanqués, Aruna Jayasekera.

Tras el desembarque ⁠de su tripulación en Colombo, el IRIS Booshehr fue remolcado hasta aguas frente a la costa oriental de Sri Lanka, en Trincomalee, donde finalmente llegó el martes por la mañana.

"Quedan entre 8 y 10 tripulantes iraníes a ‌bordo para ayudar en las operaciones", añadió Jayasekera.

Sri Lanka concedió visados de entrada de 30 días a los tripulantes y los alojó en campamentos de la Armada y ‌la Fuerza Aérea antes de que se hicieran los preparativos para su regreso a Irán.

Un ‌avión fletado ⁠por Irán se llevó los cuerpos de los 84 tripulantes del ​Dena que murieron en el ataque estadounidense.

Con información de Reuters