Tripulantes de buques de guerra iraníes rescatados por Sri Lanka regresan a casa

Más de 200 tripulantes iraníes de dos buques de guerra que fueron rescatados por Sri Lanka han sido repatriados a su país, dijo el miércoles un alto responsable.
Sri Lanka rescató a 32 tripulantes iraníes del buque de guerra IRIS Dena el 4 de marzo, después de que este fuera alcanzado por un torpedo lanzado desde un submarino estadounidense.
El buque regresaba de unas maniobras navales organizadas por India, en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
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Sri Lanka también rescató el 5 de marzo a 208 tripulantes de un segundo buque, el IRIS Booshehr, que también había solicitado ayuda a Colombo tras sufrir una avería en el motor.
"La tripulación de ambos buques fue trasladada en avión alrededor de las 23:00 horas del martes por la noche en un vuelo especial", dijo a Reuters el viceministro de Defensa esrilanqués, Aruna Jayasekera.
Tras el desembarque de su tripulación en Colombo, el IRIS Booshehr fue remolcado hasta aguas frente a la costa oriental de Sri Lanka, en Trincomalee, donde finalmente llegó el martes por la mañana.
"Quedan entre 8 y 10 tripulantes iraníes a bordo para ayudar en las operaciones", añadió Jayasekera.
Sri Lanka concedió visados de entrada de 30 días a los tripulantes y los alojó en campamentos de la Armada y la Fuerza Aérea antes de que se hicieran los preparativos para su regreso a Irán.
Un avión fletado por Irán se llevó los cuerpos de los 84 tripulantes del Dena que murieron en el ataque estadounidense.
Con información de Reuters