El Ejército sirio dice que ataques con drones tuvieron como objetivo sus bases cercanas a Irak

El ​Ejército sirio informó el lunes que múltiples drones atacaron varias de sus bases ‌cerca de la ‌frontera con Irak, una ofensiva poco habitual contra posiciones sirias desde que los bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán desencadenaron hace un mes una guerra en todo Oriente Medio.

Damasco se ha mostrado dispuesto a ​mantenerse al margen ⁠del conflicto regional que ha arrastrado a ‌países vecinos, como el Líbano, ⁠donde el grupo armado ⁠Hezbolá se encuentra enzarzado en combates con las tropas terrestres israelíes, e Irak, donde facciones alineadas ⁠con Irán han lanzado ataques con ​drones y cohetes.

En un comunicado ‌difundido por los medios ‌estatales sirios, el Ejército sirio dijo que ⁠la mayoría de los drones atacantes fueron derribados, pero no reveló de dónde procedían. Indicó que estaba evaluando sus opciones ​de ‌respuesta.

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Siria envió miles de soldados a su frontera occidental con el Líbano y a su frontera oriental con Irak a principios de este mes. El ⁠Ministerio de Defensa sirio dijo que el despliegue formaba parte de los esfuerzos para "proteger y controlar las fronteras en medio de la escalada del conflicto regional".

Durante el último mes, metralla procedente de la interceptación de cohetes ha ‌caído en varias zonas de Siria.

Sipan Hamo, viceministro de Defensa para el este de Siria, afirmó el domingo que cuatro drones procedentes de Irak atacaron una base en el noreste ‌de Siria donde están estacionadas las fuerzas estadounidenses, pero fueron interceptados.

"Hacemos responsable a Irak y le ‌instamos a ⁠que impida que se repitan los ataques que amenazan nuestra estabilidad", ​escribió Hamo en un comunicado en X.

Con información de Reuters