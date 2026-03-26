El Gobierno de Formosa continúa fortaleciendo su política sanitaria con eje en el acceso universal a medicamentos, especialmente para los adultos mayores, uno de los sectores más vulnerables. A través del sistema público de salud y de la producción local, la provincia asegura tratamientos esenciales de manera gratuita, beneficiando a miles de formoseños.

En un contexto nacional marcado por dificultades en la provisión de medicamentos para jubilados, la estrategia provincial cobra especial relevancia. Informes del sector farmacéutico advierten sobre demoras en pagos y restricciones que afectan la disponibilidad de fármacos en el sistema nacional, lo que genera complicaciones para quienes dependen de tratamientos crónicos.

Frente a este escenario, la producción pública de medicamentos en Formosa permite sostener el acceso a terapias fundamentales, especialmente aquellas vinculadas a enfermedades cardiovasculares y al control de la presión arterial, patologías frecuentes en personas mayores. Durante 2025, el laboratorio provincial Laformed elaboró 348.730 comprimidos de amlodipina, 90.300 de enalapril 5 mg y 25.090 de enalapril 20 mg, todos esenciales para el tratamiento de estas afecciones.

A esta producción se suman otros medicamentos de uso frecuente en el sistema sanitario, como 1.250.040 comprimidos de ibuprofeno y 714.900 de paracetamol, además de diversos insumos médicos que permiten garantizar la atención en hospitales y centros de salud de toda la provincia.

El pilar sanitario de Formosa

El Laboratorio de Especialidades Médicas de Formosa (LAFORMED), empresa pública del Gobierno formoseño conducido por Gildo Insfrán, cumple un rol central en la prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos, especialmente el dengue, a través de la producción de repelentes, insecticidas y larvicidas que son distribuidos gratuitamente a los vecinos como parte de una política sanitaria provincial.

La tarea de Laformed se desarrolla en estrecha coordinación con el Ministerio de Desarrollo Humano y las brigadas sanitarias, que llevan adelante campañas de descacharrización y fumigación en los barrios. Estas acciones conjuntas tienen como objetivo reducir la proliferación de mosquitos durante los meses de mayor incidencia, además de reforzar la prevención en el territorio.

Los productos elaborados en la planta Biotec forman parte de la campaña contra el vector del dengue y llegan a las familias formoseñas sin costo. Entre ellos se destaca el larvicida, un insumo inocuo para personas y animales, que los brigadistas aplican en recipientes artificiales como baldes, piletas y fuentes donde se acumula agua potable, estancada o de lluvia. Su composición química actúa específicamente sobre las larvas del mosquito, lo que genera cristales que dañan sus paredes intestinales y provocan su muerte antes de que alcancen el estado adulto.