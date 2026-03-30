Un petrolero ruso ha llegado a Cuba, según Interfax

FOTO DE ARCHIVO. Un barco cisterna cubano entra en la bahía de La Habana con un cartel que dice en español: "No más bloqueo", en referencia al embargo comercial impuesto a Cuba por Estados Unidos, en La Habana, Cuba

​El petrolero ruso Anatoly Kolodkin, que transporta un cargamento humanitario de 100.000 ‌toneladas métricas de ‌crudo, ha llegado a Cuba, informó el lunes la agencia de noticias Interfax, citando al Ministerio de Transporte ruso.

Según la agencia, se espera que el buque descargue la mercancía en el puerto de Matanzas.

Los datos ​de seguimiento ⁠de buques de LSEG mostraron que la ‌embarcación navegaba a lo largo ⁠de la costa norte ⁠de Cuba después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicara el domingo ⁠que daba marcha atrás en su ​decisión de bloquear los envíos ‌de petróleo a Cuba, ‌afirmando que "no tenía ningún problema" con que ⁠cualquier país enviara crudo al país caribeño.

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Cuba necesita fuelóleo y diésel importados para generar electricidad y evitar más cortes de ​suministro, ‌mientras que las ventas de gasolina siguen estando estrictamente racionadas.

Estados Unidos cortó las exportaciones de petróleo venezolano a Cuba tras derrocar al entonces presidente ⁠venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de enero, y Trump había amenazado con imponer aranceles punitivos a cualquier otro país que enviara crudo a Cuba. México, el mayor proveedor de Cuba junto con Venezuela, suspendió entonces sus envíos.

Como ‌resultado, Cuba no ha recibido ningún petrolero en tres meses, según el presidente Miguel Díaz-Canel, lo que ha agravado una crisis energética que provocó una serie de apagones en todo ‌el país, donde viven 10 millones de personas.

Las autoridades sanitarias cubanas afirman que la crisis ‌ha aumentado ⁠el riesgo de mortalidad de los pacientes cubanos con cáncer, especialmente ​los niños.

Con información de Reuters