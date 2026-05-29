Rusia intenta influir en las elecciones de Armenia para evitar un acercamiento a Occidente

FOTO DE ARCHIVO. El presidente ruso, Vladimir Putin, y el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, asisten a una reunión en el Kremlin en Moscú, Rusia

Por Tom Balmforth, Gram Slattery, Humeyra Pamuk y Lucy ​Papachristou

LONDRES/WASHINGTON, 29 mayo (Reuters) - Rusia ha intensificado sus esfuerzos encubiertos para socavar la candidatura del líder de Armenia a la reelección el próximo mes por temor a que su victoria consolide el acercamiento de la antigua república soviética a Occidente, según fuentes de los servicios de ‌inteligencia y funcionarios gubernamentales occidentales.

Los planes de Moscú de cara ‌a las elecciones del 7 de junio han incluido campañas de desinformación a favor de candidatos prorrusos y un audaz plan para transportar a decenas de miles de armenios de origen ruso con el fin de influir en el voto, según entrevistas con cinco funcionarios de inteligencia occidentales y documentos a los que ha tenido acceso Reuters.

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Armenia, un país sin litoral de 3 millones de habitantes, se ha mantenido en su mayor parte en la órbita de Moscú desde la Guerra Fría y acoge a tropas rusas. No obstante, el primer ministro Nikol Pashinián, que lidera las encuestas, se ha acercado a Europa y a la OTAN, emergiendo como un aliado del presidente de EEUU, Donald Trump, quien el miércoles respaldó la candidatura de Pashinián a la reelección.

El ​secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, voló ⁠a Ereván esta semana, donde firmó un acuerdo sobre minerales y un acuerdo para la Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional, ‌un corredor de transporte propuesto a través de Armenia que podría erosionar aún más la influencia rusa en la región.

Armenia, ⁠miembro de una unión económica liderada por Rusia, suspendió su participación en la alianza ⁠de seguridad regional de Moscú en 2024. Este mes acogió al jefe de la OTAN en una cumbre de líderes europeos.

El presidente ruso, Vladímir Putin, no ha ocultado su descontento ante el giro de Pashinián. En los últimos días, Moscú ha advertido de que Armenia se arriesga a perder el ⁠suministro de gas natural a bajo precio y ha restringido las importaciones de productos armenios, entre ellos frutas, verduras, flores y brandy.

"Lo que ​Pashinián está intentando hacer es una amenaza para Rusia", dijo Thomas de Waal, investigador principal de Carnegie ‌Europe. La diversificación "significa que Rusia pierde el monopolio virtual que ha tenido ‌en Armenia".

El candidato preferido de Moscú, según tres de los funcionarios occidentales, es Samvel Karapetian, un multimillonario juzgado por presuntamente incitar al derrocamiento ⁠del Gobierno.

Karapetian, de origen armenio-ruso, niega los cargos. Su abogado, Robert Amsterdam, declaró a Reuters que su cliente no tenía conocimiento del apoyo ruso.

Europa lleva mucho tiempo acusando a Rusia de injerencia electoral, más recientemente en Moldavia y Hungría. Rusia alega que la UE y Estados Unidos interfieren en países cercanos a sus fronteras para atraerlos a la esfera de influencia de Occidente.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia no respondió a una solicitud de comentarios, pero ​el jueves declaró a ‌los periodistas que las acusaciones de que Rusia estaba interfiriendo en los asuntos internos de Armenia eran "espiomanía".

El departamento de comunicación del Gobierno de Armenia se negó a comentar las acusaciones específicas formuladas en este artículo, pero describió las medidas que se están tomando para combatir la desinformación y garantizar que las elecciones sean libres, justas y transparentes.

TRANSPORTE DE VOTANTES DESDE RUSIA

En octubre, el Kremlin creó un departamento conocido como la Dirección de Cooperación Estratégica y Asociación, que, según cuatro de las fuentes, supervisa las operaciones de influencia en ⁠Armenia. Las fuentes, al igual que otras en este artículo, hablaron bajo condición de anonimato.

Funcionarios rusos han debatido en los últimos meses el envío de armenios residentes en Rusia para que voten a los oponentes de Pashinián, según cinco de las fuentes.

Los armenios constituyen una gran diáspora mundial, incluida una población en Rusia que, según algunas estimaciones, supera los 2 millones de personas. Los armenios no pueden votar en las elecciones desde el extranjero.

Una de las fuentes, un alto cargo estadounidense, dijo que el número de personas que Moscú podría llegar a transportar era objeto de debate dentro de la comunidad de inteligencia. Sin embargo, según la fuente, los funcionarios de inteligencia se toman la idea en serio. Los armenios viajan habitualmente entre ambos países y hay decenas de vuelos diarios.

Las autoridades rusas calcularon un ‌costo de unos 50 millones de dólares para transportar a 100.000 votantes, según indicaron tres de las fuentes. A mediados de mayo, el Kremlin había establecido las cuotas de armenios que cada región debía enviar y había solicitado a los administradores que informaran sobre los preparativos, añadieron esos funcionarios.

Reuters no pudo determinar si dicho plan estaba en marcha ni si sería suficiente para cerrar la amplia brecha entre los principales candidatos.

Una encuesta realizada a principios de este mes sugería que el partido Contrato Civil, al que pertenece Pashinián, quedaría en primer lugar con alrededor del 30% de los votos.

Con alrededor del 6%, la encuesta situaba al partido ‌Armenia Fuerte de Karapetyan en un distante segundo puesto en una contienda muy reñida.

ACUERDO DE PAZ MEDIADO POR EEUU

Pashinián asumió el cargo en 2018, cuando las protestas derrocaron a su predecesor, alineado con Moscú. Las relaciones se deterioraron después de que las fuerzas de paz rusas estacionadas en Nagorno-Karabaj, una región separatista de etnia armenia ‌dentro del país vecino, Azerbaiyán, no ⁠lograran impedir que cayera en manos de Azerbaiyán en 2023.

En agosto, Pashinián alcanzó un acuerdo de paz mediado por EEUU para poner fin al conflicto de décadas entre Armenia y Azerbaiyán por la región en disputa. El acuerdo abriría la ruta de ​transporte a través del sur de Armenia, permitiendo que las mercancías fluyeran hacia el este, en dirección a Asia Central, a cambio de dar a Azerbaiyán acceso directo a su exclave de Najicheván y a Turquía. Moscú acogió el acuerdo con cautela.

Con información de Reuters