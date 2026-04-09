Avanza el apoyo a comunidades originarias: Formosa entregó animales y lana para fortalecer la producción local

Con el objetivo de fortalecer la producción local y acompañar a las comunidades originarias del oeste formoseño, el CEDEVA de Laguna Yema llevó adelante una nueva jornada de asistencia productiva en Ingeniero Juárez. Durante la actividad, se entregaron animales reproductores y materia prima para el trabajo artesanal a 28 familias de la zona

Allí se distribuyeron 30 cabras reproductoras entre familias de las comunidades El Trébol, Mistolar, Bolsa Palomo, El Porongal, Pozo Luciano, Pozo del Pato y Media Luna. Además continuó en la comunidad Qom Le’ec, donde se entregaron 18 ovejas reproductoras de raza Criolla Formoseña y 20 vellones de lana destinados a artesanas locales.

La lana entregada será utilizada para la elaboración de tejidos y artesanías, una actividad que representa una fuente clave de ingresos para muchas familias, especialmente para las mujeres, además de contribuir a preservar la cultura del pueblo Qom, en una clara importancia que las autoridades dan a la economía familiar de las comunidades.

El operativo se llevó adelante de manera articulada entre el CEDEVA, el Instituto PAIPPA y el municipio de Ingeniero Juárez, en el marco de una estrategia que busca generar oportunidades productivas, fomentar la inclusión e impulsar el agregado de valor al trabajo local.

Más entregas

El Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA) se cumple un rol clave dentro del sistema productivo provincial, ya que desarrolla y adapta tecnologías para mejorar la eficiencia de pequeños y medianos productores, promoviendo la seguridad alimentaria, el desarrollo económico y la sustentabilidad ambiental.

Desde el organismo provincial destacaron que los animales provienen de un trabajo de mejoramiento genético desarrollado en el centro, pensado específicamente para adaptarse a las condiciones de la región. Así se prioriza la calidad de la lana con la finalidad de las necesidades artesanas.

Cabe señalar que esta política tiene continuidad en el tiempo: desde el 2023 ya se entregaron 78 ovejas y 76 vellones a la comunidad Qom Le’ec. Además, los equipos técnicos realizan un seguimiento permanente, acompañando a las familias en el manejo productivo, sanitario y reproductivo de los animales.

Más inversión productiva

El Gobierno de Formosa realizó una jornada técnica en la chacra de un productor local, ubicada en el barrio Pasarela de Buena Vista. La actividad fue organizada por el Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA) de Misión Tacaaglé y se enfocó en el manejo de enfermedades y la cosecha de mamón.

Participaron productores de la zona, junto a representantes de la Comisión de Fomento y del Concejo Deliberante de Buena Vista, además de técnicos del Ministerio de la Producción y Ambiente, en un encuentro orientado a mejorar las prácticas productivas.