Rubio promueve la energía de EEUU en viaje a la India destinado a restablecer relaciones

El secretario de Estado estadounidense visita la India

Por Michael Martina, David Brunnstrom, Simon Lewis y ​Trevor Hunnicutt

NUEVA DELHI, 23 mayo (Reuters) - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, abordó el sábado temas de comercio y energía con el primer ministro indio, Narendra Modi, en una visita destinada a reforzar unas relaciones que se han visto afectadas por los ‌aranceles de Washington y el acercamiento a Pakistán y China, ‌rivales de Nueva Delhi.

Rubio —quien afirmó antes del viaje que Estados Unidos quería vender energía a la India— defendió su postura y le dijo a Modi que "los productos energéticos estadounidenses tienen el potencial de diversificar el suministro energético de la India", según un resumen estadounidense de la reunión.

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Rubio "hizo hincapié en que Estados Unidos no permitirá que Irán mantenga como rehén al mercado energético mundial", añadió su oficina. La crisis energética desencadenada por la guerra con Irán ha supuesto un revés para los esfuerzos de Estados Unidos por liberar a la India de la dependencia del petróleo ruso.

Los presidentes de Estados Unidos, incluido Trump en su primer mandato, llevan mucho tiempo intentando acercar a la India, históricamente no alineada, como contrapeso a la influencia rusa ​y a la creciente influencia china en ⁠el Indo-Pacífico. Esos esfuerzos parecieron sufrir un revés el año pasado cuando Trump impuso a la India algunos de los aranceles estadounidenses más ‌elevados.

"La India es la piedra angular del enfoque de Estados Unidos hacia el Indo-Pacífico, y no solo a través del ⁠Diálogo de Seguridad Cuadrilateral, sino también de forma bilateral", dijo Rubio a periodistas tras ⁠reunirse con Modi, en referencia a la asociación diplomática entre Estados Unidos, Australia, la India y Japón.

RUBIO BUSCA RESTABLECER RELACIONES DAÑADAS POR ARANCELES

Muchos de esos aranceles se retiraron en un tratado provisional, pero ambos países aún no han cerrado un acuerdo comercial global.

En tanto, Estados Unidos se ha acercado ⁠a Pakistán, rival y vecino de la India, e Islamabad se ha convertido en un interlocutor clave en los esfuerzos por ​poner fin a la guerra con Irán, un nuevo motivo de fricción en la relación entre Estados ‌Unidos y la India.

Aunque Modi no mencionó específicamente a Irán en la ‌reunión del sábado, reiteró el apoyo de la India a los esfuerzos de paz y pidió una resolución pacífica del conflicto a ⁠través del diálogo y la diplomacia, informó el Gobierno indio en un comunicado.

Rubio también extendió una invitación en nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Modi visite la Casa Blanca en un futuro próximo, dijo el embajador de Estados Unidos en la India, Sergio Gor.

Para la India, la visita de Trump este mes a Pekín amplificó las preocupaciones sobre las relaciones con Estados Unidos, afirmó Basant Sanghera, un antiguo experto en ​política del sur de Asia ‌del Departamento de Estado que ahora trabaja en la consultora The Asia Group.

Sanghera señaló que el enfoque de Trump había "creado una tormenta perfecta de inquietud" en la India respecto a la relación con Estados Unidos, "pero las relaciones se han estabilizado y ambas partes están tratando de impulsar áreas en las que hay convergencia".

La Administración Biden prestó gran atención a la India como socio estratégico vital y agasajó a Modi durante una visita de Estado en 2023. Trump también recibió al primer ministro en la Casa ⁠Blanca a principios de su segundo mandato, antes de imponer aranceles elevados que desviaron el rumbo de las relaciones.

EMBAJADOR INFLUYENTE

El embajador de Estados Unidos, apodado "el susurrador de la India" por Michael Kugelman, del grupo de expertos Atlantic Council, llegó a Nueva Delhi en enero y ha tratado de restablecer las relaciones. Gor es amigo de Trump y anteriormente fue asesor de la Casa Blanca.

En febrero, ambos países alcanzaron un "marco para un acuerdo provisional" sobre comercio con el fin de reducir los aranceles de Trump sobre los productos indios del 50% —una tasa punitiva— al 18%, la mitad de los cuales estaban vinculados a las compras previas de petróleo ruso por parte de la India.

Pero las negociaciones para cerrar el acuerdo se ralentizaron después de que, a finales de febrero, la Corte Suprema ‌de Estados Unidos anuló los aranceles de Trump.

Esto redujo efectivamente el tipo arancelario sobre los productos indios al 10%, pero Nueva Delhi ha estado sopesando sus opciones mientras la Administración Trump lleva a cabo investigaciones en virtud de la legislación sobre prácticas comerciales desleales, de las que se espera que restablezcan gran parte de los aranceles anteriores.

Nueva Delhi ha presionado para que Trump visite la India, coincidiendo con una cumbre del grupo de países del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral, que agrupa a Estados Unidos, la India, Japón y Australia. Pero los analistas afirman que eso quedó en segundo plano en medio de las ‌tensiones comerciales y otras distracciones, incluida la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"No espero que el secretario Rubio tenga un gran impacto a la hora de cambiar la trayectoria descendente", afirmó Richard Rossow, del Center for Strategic and International Studies.

"La falta de un acuerdo comercial —más de tres meses después del anuncio del 'acuerdo ‌provisional'— ensombrece otras áreas de colaboración".

Rubio ⁠asistirá a una reunión del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral en la India la próxima semana —la tercera reunión de este tipo sin la participación de líderes y, en la práctica, una "rebaja de categoría no anunciada" del grupo—, señaló Rossow.

El sábado, Rubio "expresó ​su agradecimiento a la India por acoger la próxima reunión de ministros de Asuntos Exteriores del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral", informó su oficina en un comunicado que no hizo referencia a las peticiones de la India para que Trump participara.

Con información de Reuters