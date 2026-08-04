Tras una intensa semana se trabajo regional, La Rioja informó el cese total del incendio forestal en Chilecito

Después de seis días de trabajo ininterrumpido por parte del Gobierno provincial de La Rioja, el incendio forestal que afectó la sierra de Guanchín de Chilecito fue completamente extinguido. El operativo demandó un importante despliegue de brigadistas, bomberos, baqueanos, personal de distintos organismos y voluntarios, que lograron contener el avance de las llamas en un terreno de difícil acceso y bajo condiciones climáticas adversas.

Las labores de combate contra el fuego se desarrollaron bajo condiciones severas, caracterizadas por altas temperaturas, fuertes pendientes y sectores de compleja transitabilidad que obstaculizaron el avance de las dotaciones. Sin embargo, el trabajo coordinado en el terreno permitió controlar el foco ígneo y poner fin a una de las emergencias ambientales más críticas que atravesó la región en los últimos días.

La noticia del control de las llamas llevó un profundo alivio a los habitantes de Guanchín. Como gesto de gratitud, vecinos y familiares organizaron una emotiva caravana para recibir a los equipos de emergencia entre aplausos, abrazos y bocinazos, en reconocimiento al enorme esfuerzo desplegado para proteger las viviendas, la fauna y el ecosistema local.

Continúa la vigilancia

Tras la extinción del incendio, las autoridades informaron que el operativo se mantendrá activo durante las próximas 48 horas mediante la denominada guardia de cenizas. Esta etapa preventiva contempla recorridos continuos por la superficie afectada para intervenir a tiempo ante cualquier eventualidad.

El objetivo principal de esta fase es monitorear el terreno y detectar posibles puntos calientes residuales que puedan reactivar el fuego. Desde los organismos intervinientes señalaron que la tarea en el lugar resulta fundamental para asegurar el control definitivo del siniestro.

Asimismo, los especialistas remarcaron que este procedimiento busca evitar el surgimiento de nuevos focos frente a probables cambios en las condiciones meteorológicas. Mantener la presencia en el área permite reaccionar de forma inmediata ante eventuales ráfagas de viento o variaciones de temperatura.

El exitoso resultado del operativo fue posible gracias a un trabajo coordinado que contó con el fuerte respaldo de la comunidad de Guanchín. Brigadistas, bomberos, fuerzas de seguridad y personal sanitario trabajaron a la par de decenas de vecinos que aportaron agua, alimentos, herramientas, alojamiento y logística.

Superada la emergencia, la localidad entra en una nueva etapa enfocada en evaluar los daños ocasionados por el fuego e impulsar la recuperación ambiental de la sierra. El proceso inicia con un profundo reconocimiento al esfuerzo colectivo que permitió resolver una crisis que mantuvo en vilo a toda la región.