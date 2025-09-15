Reino Unido y EEUU firmarán un pacto nuclear durante la visita de Trump

FOTO DE ARCHIVO: Una vista muestra los trabajos de construcción en el emplazamiento de la nueva central nuclear Sizewell C, que se está construyendo junto a la central nuclear Sizewell B en Suffolk, Inglaterra

Reino Unido y Estados Unidos firmarán un acuerdo para trabajar juntos en el impulso de la energía nuclear durante la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esta semana, dijo el Gobierno británico, ayudando a asegurar la inversión para financiar nuevas plantas.

El Gobierno británico ha dado un gran impulso a la expansión de la energía nuclear en los últimos meses, comprometiéndose a invertir 14.000 millones de libras (19.000 millones de dólares) en una nueva central en Sizewell C y avanzando planes para que una unidad de Rolls-Royce construya los primeros reactores modulares pequeños (SMR, por sus siglas en inglés) del país.

Trump llega a Reino Unido para una visita de dos días el martes, durante la cual él y el primer ministro Keir Starmer anunciarán el acuerdo sobre energía nuclear. La colaboración pretende acelerar nuevos proyectos e inversiones, incluidos los planes que se espera anuncien la empresa estadounidense de reactores nucleares X-Energy y la británica Centrica para construir hasta 12 reactores modulares avanzados en el noreste de Inglaterra.

También está previsto un proyecto de 11.000 millones de libras (15.000 millones de dólares) para desarrollar centros de datos avanzados alimentados por SMR en el centro de Inglaterra, en la antigua central de carbón de Cottam, anunciado por la empresa estadounidense Holtec International, la francesa EDF y el socio inmobiliario Tritax, añade el comunicado.

"Estos importantes compromisos nos encaminan hacia una era dorada de la energía nuclear que reducirá las facturas de los hogares a largo plazo", dijo Starmer el lunes.

Trump y Starmer hablaron de colaborar más estrechamente en el ámbito de los SMR cuando se reunieron en julio en el complejo de golf del presidente estadounidense en Escocia.

"Los acuerdos comerciales de hoy establecen un marco para impulsar el acceso comercial tanto en EEUU como en el Reino Unido", dijo el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, en el comunicado.

La nueva alianza abarcará la regulación nuclear, lo que significa que si un reactor supera los controles de seguridad en un país, el otro podrá utilizar los resultados para apoyar sus propios controles, reduciendo el tiempo de concesión de licencias a dos años, frente a los tres o cuatro años actuales.

Chris O'Shea, consejero delegado del Grupo Centrica, comentó el nuevo acuerdo de colaboración con X-Energy, que permitirá construir un sistema energético resistente, asequible y con bajas emisiones de carbono, mientras que J. Clay Sell, consejero delegado de X-Energy, dijo que Hartlepool es el lugar idóneo para implantar su tecnología en Reino Unido, dada la experiencia de su mano de obra y los servicios locales.

El presidente y consejero delegado de Holtec, Kris Singh, dijo que su plan con EDF crearía miles de puestos de trabajo locales, al tiempo que aprovecharía las lecciones de su proyecto Palisades en Michigan, mientras que Simone Rossi, consejero delegado de EDF en Reino Unido, afirmó que el plan redundaría en beneficio de la seguridad energética.

En un anuncio relacionado, Rolls-Royce dijo que había iniciado el proceso normativo estadounidense para su SMR, allanando el camino para posibles nuevos puestos de trabajo e inversiones en Estados Unidos.

Entre las demás inversiones que se espera anunciar figura un acuerdo para que la británica Urenco suministre un tipo avanzado de uranio poco enriquecido al mercado estadounidense.

(1 $ = 0,7377 libras)

Con información de Reuters