La CGT Formosa celebró la cautelar que frena la reforma laboral de Milei y defendió derechos laborales

La Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) delegación Formosa celebró la medida cautelar que suspende 80 artículos para todo el país el proyecto de reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

“Se trata de una reforma sin precedentes, porque ningún Gobierno anterior se atrevió a llevar a cabo una reforma que precarice y que actúe en desmedro de los derechos de los trabajadores”, expresaron en un comunicado la CGT Formosa. En esta misma línea aseguraron que ni siquiera en dictadura se realizaron modificaciones de este tipo.

Asimismo, el mismo denunció que la ley del Gobierno de Javier Milei “desoye todo lo que tiene que ver con el ordenamiento jurídico e inclusive los tratados internacionales, violentando derechos y garantías constitucionales tales como el principio de protección, de progresividad, de razonabilidad, de tutela judicial efectiva, de no discriminación, de libertad sindical, de defensa en juicio, de derecho al debido proceso y muchos más”.

Aseguraron también que apoyan la decisión de la suspensión y solicitaron al poder judicial que “esté a la altura para analizar la Reforma Laboral que más destruyó derechos constitucionales de la historia de la Argentina”.

Renovación de autoridades

En otro plano, la Delegación Regional Formosa de la CGT informó a los trabajadores que se están llevando a cabo las gestiones con respecto a la renovación de autoridades, ajustado a lo que dicta el estatuto. Así aseguraron que “la Regional mantiene un vínculo comunicacional ininterrumpido con el Consejo Directivo Nacional, en el que se asegurando una alineación estratégica total de acuerdo a la coyuntura”.

Formosa alerta: 11 mil trabajadores perderán ingresos por la eliminación de Volver al Trabajo

La decisión del Gobierno nacional de eliminar Volver al Trabajo dejará sin beneficio a 11 mil trabajadores en Formosa, denunciaron desde la provincia. Organizaciones sociales y políticas se concentraron frente a la Agencia Territorial local para visibilizar un impacto que alcanza a un millón de personas a nivel nacional.

El referente del Polo Obrero, Fabián Servín, señaló a medios locales que los cambios representan “un tema muy preocupante para un sector de los más empobrecidos de la clase trabajadora”, debido a que existe “un vaciamiento del trabajo” de los beneficiarios de ese plan. En este sentido, el dirigente social aseveró que aquellos trabajadores que accedían al programa "ahora se enfrentan al cierre del plan".

“Son ingresos magros de $78.000, pero en muchos casos eran el único ingreso seguro de un sector de los trabajadores. Ahora no van a tener nada”, explicó Servín a este Diario. “Aquel beneficiario que cobraba va a dejar de cobrar por más que acceda a un curso de capacitación”, denunció y aseguró que cada voucher “va a ser destinado, en todo caso, a los capacitadores, que pertenecerán a empresas privadas”.