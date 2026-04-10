Cuenta DNI: los descuentos que hay para el viernes 10 de abril 2026

Cuenta DNI.

En un contexto donde el consumo cotidiano sigue golpeado por la inflación, las promociones bancarias son clave para sostener el bolsillo. Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva este viernes 10 de abril una batería de descuentos que impactan directamente en alimentos, transporte y compras diarias.

Los beneficios de Cuenta DNI para hoy abarcan desde carnicerías y comercios barriales hasta marcas reconocidas y supermercados. Pero no todos los descuentos funcionan igual: hay topes, condiciones y trucos para exprimirlos al máximo.

Comercios de cercanía: el descuento clave de Cuenta DNI para la semana

El beneficio estrella es el 20% de descuento en comercios de cercanía, que incluye carnicerías, granjas y pescaderías. Está disponible de lunes a viernes, por lo que este viernes 10 es una oportunidad ideal para aprovecharlo.

El tope es de $5.000 por semana, lo que se alcanza con $25.000 en consumos. En la práctica, significa que quienes planifiquen compras grandes pueden cubrir buena parte del gasto semanal con reintegro asegurado.

Cuenta DNI.

Ahorro en marcas y supermercados con Cuenta DNI: dónde conviene gastar

Otro punto fuerte son las marcas destacadas, que ofrecen un 30% de ahorro todos los días. Entre ellas aparecen cadenas populares como Havanna, La Fonte d'Oro, Le Park, Lucciano’s y Grido. El tope de reintegro es de $15.000 por mes por marca y por persona, lo que permite distribuir consumos a lo largo del mes y maximizar el beneficio.

En paralelo, los supermercados mantienen promociones activas toda la semana en distintas cadenas de la provincia. Además, quienes cobran jubilaciones o pensiones a través del Banco Provincia acceden a un 5% de descuento adicional, un dato clave en medio del ajuste del poder adquisitivo.

Ferias, universidades y transporte: los beneficios menos conocidos de Cuenta DNI

Cuenta DNI también busca a sectores específicos. En ferias y mercados bonaerenses, el descuento es del 40% todos los días, con un tope de $6.000 semanales, lo que convierte a estos espacios en una alternativa económica real frente a los supermercados.

El mismo porcentaje aplica en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con idéntico tope, beneficiando especialmente a estudiantes.

Otro de los beneficios más llamativos es el 100% de ahorro en transporte público, con un tope mensual de $10.000. Para acceder, es necesario pagar con tecnología NFC usando una tarjeta Visa Débito vinculada a la billetera digital y un dispositivo Android. El reintegro se acredita entre 20 y 30 días después.