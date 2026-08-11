Quintela inauguró una obra en La Rioja y apuntó contra Milei por el freno en la obra pública: "No hizo nada y nos quitó la plata"

“Este Gobierno nacional no hizo una sola vivienda, un solo hospital, no hizo una sola escuela, ni una obra de gas o de energía, no hizo nada y nos quitó la plata”, afirmó este lunes el Gobernador Ricardo Quintela en el marco de la inauguración de la nueva obra de iluminación del Polideportivo Carlos Saúl Menem, una intervención que mejorará las condiciones de uno de los principales espacios deportivos y comunitarios de La Rioja.

Durante la inauguración, Quintela valoró la recuperación de espacios comunitarios y definió la obra como parte de una gestión estatal orientada a elevar la calidad de vida de los riojanos. “Este momento es un momento difícil de la República Argentina. Un Estado no tiene sentido si no es para mejorar o intentar mejorar la calidad de vida de la gente, para que la gente cada día tenga expectativa de vivir un poquito mejor”, agregó el Gobernador.

EL ajuste libertario en La Rioja

El mandatario provincial sostuvo que las consecuencias del programa económico libertario que defiende el Gobierno nacional impactan directamente sobre el bolsillo de las familias, generando pérdida de poder adquisitivo, desempleo y endeudamientos. “El pueblo está pagando las consecuencias. Esas consecuencias se están pagando con hambre, con miseria, con desocupación, con endeudamiento familiar. La Rioja es la provincia, junto con San Juan, Catamarca y San Luis, en donde más endeudadas están las familias. Porque se endeudan para vivir, para comer, para poder pagar y sacar un crédito para cubrir otro crédito, y así se va generando la bola de nieve que genera dificultades en las familias”, indicó Quintela.

Además, el Gobernador cuestionó los índices oficiales de inflación tomando como ejemplo el valor económico de la nafta y las consecuencias negativas de la variación de precios. “En diciembre de 2023 valía 210 pesos el litro de nafta y ahora sale 2.400 pesos. Eso es para que tomemos dimensión de lo que hizo esta gente. Están trabajando en función de intereses concentrados”, sostuvo.

Obra pública: avance provincial frente al freno nacional

La nueva obra de iluminación que se inauguró este lunes en el Polideportivo Carlos Saúl Menem contó con la instalación de 50 artefactos lumínicos nuevos, acompañados por reflectores diseñados específicamente para la práctica deportiva y proyectores destinados al alumbrado público. Para optimizar el suministro en el predio, se tendieron 500 metros de líneas de baja tensión soportadas por nuevas estructuras de madera y hormigón, sumadas a 11 columnas metálicas dispuestas estratégicamente para iluminar la nave central del Polideportivo.

El esquema de seguridad e iluminación exterior se completó con la colocación de 23 postes de madera en las inmediaciones del complejo, orientados a brindar mayor visibilidad y protección a los peatones que transitan por la zona. Asimismo, se integraron columnas de hierro aportadas por la Municipalidad de la Capital, lo que permitió consolidar un sistema integral para el perímetro, el sector central y el área de cocheras.